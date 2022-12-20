NBA All-Star heyecanı başlıyor; oylamalar açıldı.













NBA'in büyülü hafta sonu etkinliği için yaklaşık iki ay var; ancak oylama başladı, insanlar yavaştan All-Star havasına girmeye başladı. All-Star haftası, bir noktada sezonun kaderini değiştiren önemli bir dönemeç de oluyor. Zira All-Star sonrası ile takasın son günü arasındaki periyotta NBA'deki genel menajerlerin telefonları susmuyor. İddiasız takımların kalburüstü oyuncuları, All-Star'a doğru vites arttırıp All-Star apoletini kazanmak istiyor. Çünkü All-Star olmak, önemli bir unvandır. Özellikle kontrat döneminde genel menajerlerin karşısına koyabileceğiniz ilk malzemelerden. Keza burada oynamak, önemli bir PR'dır. Markalar illa ki peşinize takılacaktır."Peki bu seçimler adaletli mi?" diye soracak olursanız, tabii ki her sene seçilen oyuncuların arkasında hemen tartışmalar başlar. Örneğin geçen sezon Andrew Wiggins ilk beşe seçilmişti. Bundaki en büyük payın Golden State'in dünya genelinde çok geniş taraftar popülasyonunun olduğunu unutmamak lazım. Wiggins kötü bir oyuncu değil ancak All-Star olması bile şüpheliyken ilk beşte yer alması, seçimlerdeki hakkaniyeti sorgulattı. Kısaca, iyi bir takımda olmak ve antipati toplamamak sizin elinizi güçlendirir. All-Star maçına bugüne kadar çıkan tek Türk oyuncu Mehmet Okur. Okur, Utah Jazz forması giydiği 2006/07 sezonunda All-Star seçilmişti. Hatta Shaquille O'Neal ile bir pozisyonda karşı karşıya gelmiş ve izleyenler unutamayacağı bir hatıra bırakmıştı bu ikili.