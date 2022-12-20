SPOR
20 Aralık 2022 - 20:19

NBA All-Star heyecanı başlıyor; oylamalar açıldı.

Bu sezon 17-19 Şubat'ta gerçekleşecek NBA All-Star için halk oylaması başladı.

SPOR
20 Aralık 2022 - 20:19
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
NBA All-Star heyecanı başlıyor; oylamalar açıldı.


NBA'in büyülü hafta sonu etkinliği için yaklaşık iki ay var; ancak oylama başladı, insanlar yavaştan All-Star havasına girmeye başladı. All-Star haftası, bir noktada sezonun kaderini değiştiren önemli bir dönemeç de oluyor. Zira All-Star sonrası ile takasın son günü arasındaki periyotta NBA'deki genel menajerlerin telefonları susmuyor. İddiasız takımların kalburüstü oyuncuları, All-Star'a doğru vites arttırıp All-Star apoletini kazanmak istiyor. Çünkü All-Star olmak, önemli bir unvandır. Özellikle kontrat döneminde genel menajerlerin karşısına koyabileceğiniz ilk malzemelerden. Keza burada oynamak, önemli bir PR'dır. Markalar illa ki peşinize takılacaktır.

 



"Peki bu seçimler adaletli mi?" diye soracak olursanız, tabii ki her sene seçilen oyuncuların arkasında hemen tartışmalar başlar. Örneğin geçen sezon Andrew Wiggins ilk beşe seçilmişti. Bundaki en büyük payın Golden State'in dünya genelinde çok geniş taraftar popülasyonunun olduğunu unutmamak lazım. Wiggins kötü bir oyuncu değil ancak All-Star olması bile şüpheliyken ilk beşte yer alması, seçimlerdeki hakkaniyeti sorgulattı. 

 

Kısaca, iyi bir takımda olmak ve antipati toplamamak sizin elinizi güçlendirir.

 

All-Star maçına bugüne kadar çıkan tek Türk oyuncu Mehmet Okur. Okur, Utah Jazz forması giydiği 2006/07 sezonunda All-Star seçilmişti. Hatta Shaquille O'Neal ile bir pozisyonda karşı karşıya gelmiş ve izleyenler unutamayacağı bir hatıra bırakmıştı bu ikili. 

EDİTÖR
arda müldür
arda müldür
Son Haberler
Ezcacıbaşı Dynavit'ten ikide iki...
Ezcacıbaşı Dynavit'ten ikide iki...
Türk Hava Yolları'nın tur gecesi...
Türk Hava Yolları'nın tur gecesi...
Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan eski Fenerli Bogdan Bogdanovic, açıklamalarda bulundu...
Uzun süreli sakatlığının ardından formasına kavuşan eski Fenerli...
Donovan Mitchell, eski takımı Utah Jazz hakkında konuştu...
Donovan Mitchell, eski takımı Utah Jazz hakkında konuştu...
Venus Williams, Avustralya Açık vizesini aldı...
Venus Williams, Avustralya Açık vizesini aldı...
Yakışıklı oyuncu ilk kez oğlunu gösterdi
Yakışıklı oyuncu ilk kez oğlunu gösterdi
Merve Boluğur ateş püskürdü
Merve Boluğur ateş püskürdü
Efsane golcü Pippo Inzaghi'nin ilginç sakatlanma anısı...
Efsane golcü Pippo Inzaghi'nin ilginç sakatlanma anısı...
TV8 Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda kimler var kimler!
TV8 Survivor yeni sezon ne zaman başlayacak? Survivor 2023 kadrosunda...
Yeşilçam’ın efsane isminden herkesi üzen haber
Yeşilçam’ın efsane isminden herkesi üzen haber
Afroditten şoke eden bebek itirafı
Afroditten şoke eden bebek itirafı
Fransa Milli Takımı, krallar gibi karşılandı. Dünya Kupası'nı ikinci tamamlayan Fransa'ya sevinç gösterileri...
Fransa Milli Takımı, krallar gibi karşılandı. Dünya Kupası'nı...
Sinan Güler'e veda töreni! Darüşşafaka geçtiğimiz 3 yıl formasını terleten milli oyuncuya veda ediyor...
Sinan Güler'e veda töreni! Darüşşafaka geçtiğimiz 3 yıl formasını...
Fenerbahçe, resmi sitesinden açıkladı...
Fenerbahçe, resmi sitesinden açıkladı...
Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı 3 yılda bir düzenlemek istiyor...
Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı 3 yılda bir düzenlemek istiyor...