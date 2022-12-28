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28 Aralık 2022 - 13:50

NBA'de dün akşam oynanan maçlar nefesleri kesti. Alınan sonuçlar büyük şaşkınlık yarattı

NBA, dün gece her zaman olduğu gibi basketbolseverleri televizyon başında topladı. Birbirinden keyifli 10 maç ve inanılmaz bireysel performanslara tanık olduk. İşte gecenin sonuçları...

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28 Aralık 2022 - 13:50
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NBA'de dün akşam oynanan maçlar nefesleri kesti. Alınan sonuçlar büyük şaşkınlık yarattı

Gecenin Sonuçları:



Los Angeles Lakers 129-110 Orlando Magic

Philadelphia 76ers 111-116 Washington Wizards



Houston Rockets 102-126 Boston Celtics

Los Angeles Clippers 124-113 Toronto Raptors

Atlanta Hawks 114-129 Indiana Pacers

San Antonio Spurs 114-130 Oklahoma City Thunder

Phoenix Suns 125-108 Memphis Grizzlies

New York Knicks 121-126 Dallas Mavericks

Charlotte Hornets 105-110 Golden State Warriors

Denver Nuggets 113-106 Sacramento KingsMaç

Akılda Kalanlar:

Temsilcilerimiz ile başlarsak; Furkan Korkmaz 76ers'ın Wizards'a 111-116 kybettiği maçta süre almadı. Koç Doc Rivers'ın 12 kişilik oyuncu rotasyonunda süre vermediği tek isim maalesef Furkan oldu.

Gecenin öne çıkan performanslarından birine Furkan'ın takım arkadaşı Joel Embiid imza attı. Başkent ekibi potasına 48 sayı bırakan Kamerunlu pivot, mağlubiyete engel olamadı.

Bir diğer milli gururumuz Alperen Şengün, dün gece kötü bir maç çıkardı. 22 dakika sahada kalan genç yetenek, maçı sayı atamadan tamamladı. Bir gece önce harikalar yaratan Alperen'de back to back'in ikinci maçında yorgunluk yaşadığı net bir şekilde hissedildi.

Ve gecenin akılalmaz performansı Luka Doncic'ten geldi. Yani yaptıklarına uygun bir tanımlama veya sıfat bulamıyoruz. Anomali desek olmaz, insanüstü desek hiç olmaz. Bambaşka bir şey yaptı. 60 sayı attığı yetmezmiş gibi 21 ribaund ve 10 asist ile istatistik kağıdını doldurdu.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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