NBA'de dün gece 6 maç oynandı. Alperen ve Doncic karşı karşıya geldi, kazanan Doncic'li Dallas oldu

NBA'de dün gecenin sonuçları:













Alperen ve Doncic karşı karşıya geldi; düelloyu Doncic kazandı!

Oklahoma City Thunder 113 - 121 Charlotte Hornets Cleveland Cavaliers 126 - 135 Indiana PacersMemphis Grizzlies 119 - 106 Toronto Raptors Los Angeles Clippers 110 - 116 Boston Celtics New York Knicks 115 - 122 San Antonio Spurs Houston Rockets 114 - 129 Dallas MaverikcsLuka Doncic fırtınası esmeye devam ediyor. Slovenyalı oyuncu tarihi bir hafta geçiriyor ve milli gururumuz Alperen'in de formasını giydiği Houston Rockets da bundan nasibini alanlar arasında. Öyle ki Luka Doncic, son dört maçta 2 kez triple-double yapma başarısı gösterdi. 62 sayı attığı New York Knicks maçında insan aklının sınırlarını zorlayan süperstar, formuyla herkesin gözünü korkutmaya devam ediyor. Maç sonunda Mavs koçu eski basketbolcu Jason Kidd, Doncic'in yıpranmasından endişe duyup duymadığı hakkındaki bir soruyu şöyle yanıtladı: "Doncic toparlanma birasını içti ve bu birayla tekrardan yakıt deposunu ağzına kadar doldurduğunu düşünüyorum." Milli oyuncumuz Alperen Şengün, Dallas karşısında 16 dakika parkede kaldı; 11 sayı ve 6 ribaund ile maçı tamamladı. Gecenin öne çıkan bir diğer performansı ise LaMelo Ball'dan geldi. Sakatlık dönüşü ritmini bulan Ball ailesinin en genç üyesi bir asist ile triple-double'ı kaçırdı. Görkemli performansını 1 top çalma ve 2 blok gibi detay istatistiklerle de süslendirdi.