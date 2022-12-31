NBA'de dün gece 9 maç oynandı. 38 yaşına giren LeBron James tam anlamıyla bir şov yaptı

NBA'de dün gecenin sonuçları:













Orlando Magic 100 - 119 Washington Wizards Atlanta Hawks 121 - 130 Los Angeles LakersToronto Raptors 113 - 104 Phoenix Suns Chicago Bulls 132 - 118 Detroit Pistons Milwaukee Bucks 123 - 114 Minnesota Timberwolves New Orleans Pelicans 127 - 116 Philadelphia 76ers Denver Nuggets 124 - 119 Miami Heat Golden State Warriors 118 - 112 Portland Trail Blazers Sacramento Kings 126 - 125 Utah Jazz Kral, dün gece Atlanta Hawks karşısında tarihi bir maç çıkardı. 38 yaşına basmasına rağmen 20'lik gençlere taş çıkaran James, 47 sayıyla inanılmaz bir gece geçirdi. 18/27 saha içi isabetiyle oynayan Los Angeles Lakers'ın süperstarı; 10 ribaund, 9 asist ve 1 blokla istatistik kağıdını süsledi. Maçın son çeyreğindeki bir pozisyonda pota altında ekmeğini adeta taştan çıkardı. Sonrasındaki hırsı ise herkese örnek olması gereken cinstendi. NBA'de 20. sezonunu geride bırakmasına rağmen iştahıyla 5. yüzüğün peşinde olduğunu ve kolay kolay da bu işin arkasını bırakmayacağını bir kez daha gösterdi. Yıllar geçiyor, takvim yaprakları bir bir çöp oluyor ama o basketbol sahnesinden silinmiyor. NBA'de ilk sezonunda dünyaya gelen bebekler artık ehliyet alabiliyor, üniversitede öğrenim hayatlarına devam ediyor. Kim bilir, belki de o jenerasyon çocuklarını kucağına aldığında LeBron hâlâ parkede olur ve kırmadığı rekorların peşinde olur. Bunlar tabii ki hayal ama söz konusu isim LeBron olunca düşündürmüyor da değil.