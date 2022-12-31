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31 Aralık 2022 - 16:16

NBA'de dün gece 9 maç oynandı. 38 yaşına giren LeBron James tam anlamıyla bir şov yaptı

Dün gece NBA'de 9 maç oynandı. LeBron James, CJ McCollum ve Giannis Antetokounmpo gösterdikleri performanslarla geceye damga vuran oyuncular oldular.

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31 Aralık 2022 - 16:16
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NBA'de dün gece 9 maç oynandı. 38 yaşına giren LeBron James tam anlamıyla bir şov yaptı

NBA'de dün gecenin sonuçları:



Orlando Magic 100 - 119 Washington Wizards

Atlanta Hawks 121 - 130 Los Angeles Lakers



Toronto Raptors 113 - 104 Phoenix Suns

Chicago Bulls 132 - 118 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 123 - 114 Minnesota Timberwolves

New Orleans Pelicans 127 - 116 Philadelphia 76ers

Denver Nuggets 124 - 119 Miami Heat

Golden State Warriors 118 - 112 Portland Trail Blazers

Sacramento Kings 126 - 125 Utah Jazz

 

Kral, dün gece Atlanta Hawks karşısında tarihi bir maç çıkardı. 38 yaşına basmasına rağmen 20'lik gençlere taş çıkaran James, 47 sayıyla inanılmaz bir gece geçirdi. 18/27 saha içi isabetiyle oynayan Los Angeles Lakers'ın süperstarı; 10 ribaund, 9 asist ve 1 blokla istatistik kağıdını süsledi. 

 

Maçın son çeyreğindeki bir pozisyonda pota altında ekmeğini adeta taştan çıkardı. Sonrasındaki hırsı ise herkese örnek olması gereken cinstendi. NBA'de 20. sezonunu geride bırakmasına rağmen iştahıyla 5. yüzüğün peşinde olduğunu ve kolay kolay da bu işin arkasını bırakmayacağını bir kez daha gösterdi. 

 

Yıllar geçiyor, takvim yaprakları bir bir çöp oluyor ama o basketbol sahnesinden silinmiyor. NBA'de ilk sezonunda dünyaya gelen bebekler artık ehliyet alabiliyor, üniversitede öğrenim hayatlarına devam ediyor. Kim bilir, belki de o jenerasyon çocuklarını kucağına aldığında LeBron hâlâ parkede olur ve kırmadığı rekorların peşinde olur. Bunlar tabii ki hayal ama söz konusu isim LeBron olunca düşündürmüyor da değil.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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