NBA'de dün gecenin sonuçları...

Gecenin sonuçları:













Washington Wizards 93-102 Los Angeles ClippersMiami Heat 111-101 San Antonio Spurs Dallas Mavericks 99-100 Cleveland Cavaliers Portland Trail Blazers 107-95 Houston Rockets Utah Jazz 97-123 Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies 109-115 Oklahoma City Thunder New Orelans Pelicans 114-118 Phoenix Suns Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, dün gece 21 dakika süre aldı. Parkede kaldığı dakikalarda 10 sayı, 8 ribaund ve 3 blokla maçı tamamladı. Gecenin öne çıkan performanslarına ise Kemba Walker, Kawhi Leonard ve Devin Booker imza attı. Son sezonlarda sakatlıklarla boğuşan ve artık kariyeri düşüşe geçen Kemba Walker, sezon içinde Dallas ile kontrat imzaladı. Luka Doncic'in olmadığı Cleveland Cavaliers deplasmanında Dallas'ta direksiyona veteran oyuncu geçti. Walker maçı uzatmaya taşıyan basketi atmasına rağmen uzatmada takımı, Cavaliers'a 100-99 boyun eğdi. Walker, oynadığı 43 dakikada attığı 32 sayıyla maçın en skoreri oldu. Kawhi Leonard da dün gece eski günleri hatırlatan bir diğer yıldızdı. Geçen sezon yaşadığı sakatlık sebebiyle forma giymeyen Leonard, bu sezon inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Ancak yıldız oyuncu, dün gece bize Wizards karşısında 'eski' Kawhi'yı hatırlattı. Ve Devin Booker... Dün gece içine idolü Kobe Bryant'ın girdiğini herkes bilir ancak kimse kanıtlayamaz. Pelicans potasına 58 sayı bırakan Booker, galibiyetin mimarı oldu.