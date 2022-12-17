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17 Aralık 2022 - 14:53

NBA'de gecenin sonuçları...

NBA'de dün gece 10 maç oynandı, alınan sonuçlar haberin detayında.

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17 Aralık 2022 - 14:53
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NBA'de gecenin sonuçları...


Charlotte Hornets 106-125 Atlanta Hawks

Detroit Pistons 113-122 Sacramento Kings



Boston Celtics 109-117 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 118-112 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 118-106 Golden State Warriors

Toronto Raptors 116-119 Brooklyn Nets

Chicago Bulls 91-114 New York Knicks

Oklahoma City Thunder 110-112 Minnesota Timberwolves 

Dallas Mavericks 130-110 Portland Trail Blazers

Los Angeles Lakers 126-108 Denver Nuggets

 

Cleveland Cavaliers'ın Indiana Pacers'ı 118-112 mağlup ettiği maçta milli gururumuz Cedi Osman, 20 dakika süre aldı. 14 sayı, 1 ribaund, 2 asist ve 1 top çalma ile maçı tamamlayan Cedi, galibiyetin mimarlarından biri oldu. 76ers forması giyen Furkan Korkmaz ise Golden State Warrios karşısında süre almadı. Son şampiyon Warrios da süperstar Stephen Curry de sakatlığı sebebiyle forma giymedi. Lakers karşısında aldığı mağlubiyete rağmen Denver Nuggets'ta Nikola Jokic, harika bir gece çıkardı. Fred VanVleet de Nets karşısında etkili bir oyun sergiledi. Yıldız oyuncu 39 sayısının yanı sıra 5 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blok ile istatistik kağıdının her yerini doldurdu.

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arda müldür
arda müldür
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