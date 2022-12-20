NBA'de gecenin sonuçları...

Gecenin sonuçları:













Utah Jazz 99-122 Cleveland Cavaliers Toronto Raptors 101-104 Philadelphia 76ersOrlando Magic 125-126 Atlanta Hawks San Antonio Spurs 124-105 Houston Rockets Dallas Mavericks 106-116 Minnesota Timberwolves Milwaukee Bucks 128-119 New Orelans Pelicans Portland Trail Blazers 121-123 Oklahoma City Thunder Los Angeles Lakers 104-130 Phoenix Suns Charlotte Hornets 125-119 Sacramento Kings Dün gece NBA'deki üç temsilcimizin takımlarının maçı vardı. Furkan Korkmaz, 76ers'ın Raptors'ı uzatma sonucu mağlup ettiği maçta süre almadı. Alperen Şengün ise San Antonio Spurs karşısında etkili bir oyun sergiledi. 24 dakika parkede kalan milli oyuncu, 22 sayıyla takımının en skoreri oldu. Attığı sayıların yanında 4 ribaund, 3 asist ve 1 blok yapan Alperen, verimli bir maç çıkardı. Doğu Konferası'ndaki bir diğer temsilcimiz Cedi Osman, Furkan Korkmaz'ın aksine Jazz-Cavaliers maçında 24 dakika süre aldı. Donovan Mitchell'ın ardından 22 sayısıyla takımının en skorer ikinci oyuncusu oldu. Cedi 5/6 üç sayı isabetiyle dışarıdan etkili bir gece geçirdi.