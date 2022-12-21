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21 Aralık 2022 - 12:50

NBA'de gecenin sonuçları…

Dün geçe NBA’de beş maç oynandı. Sonuçlar ve akılda kalanlar haberin detayında.

SPOR
21 Aralık 2022 - 12:50
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NBA’de gecenin sonuçları…


Gecenin sonuçları:

 



Utah Jazz 126-111 Detroit Pistons

Chicago Bulls 113-103 Miami Heat

Golden State Warriors 94-132 New York Knicks

Washington Wizards 113-110 Phoenix Suns

Memphis Grizzlies 91-105 Denver Nuggets

 

 

Dün gece NBA’deki temsilcilerimizin takımları Houston Rockets, Philadelphia 76ers ve Cleveland Cavaliers’ın maçı yoktu. 

 

NBA’de gecenin yıldızı Denver Nuggets’ın yıldız pivotu Nikola Jokic oldu. Maç öncesi giydiği kıyafetten maçtaki performansı ve maç sonu demeçlerine kadar kusursuz bir gün geçirdi Sırp oyuncu. Parkede kaldığı 37 dakikada 13 sayı, 13 ribaund ve 13 asist yapan Jokic, son beş maçta üçüncü kez triple-double yapma başarısını gösterdi. Denver Nuggets, dün aldığı galibiyetle Batı Konferansı’nda zirveyr oturdu.

 

Tarzıyla da ön plana çıkan Jokic, maç sonunda “İş yapıyoruz, o yüzden takım elbise giymeye başladım bu sezon” dedi

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arda müldür
arda müldür
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