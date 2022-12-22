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22 Aralık 2022 - 13:39

NBA'de gecenin sonuçları...

NBA’de dün gece 11 maç oynandı. Alınan sonuçlar ve akılda kalanlar haberin detayında.

SPOR
22 Aralık 2022 - 13:39
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NBA'de gecenin sonuçları...


NBA’de dün gece oynanan maçların sonuçları:

 



Milwaukee Bucks 106-114 Cleveland Cavaliers 

Detroit Pistons 93-113 Philadelphia 76ers

Atlanta Hawks 108-110 Chicago Bulls

Indiana Pacers 117-112 Boston Celtics 

Golden State Warriors 113-143 Brooklyn Nets

Toronto Raptors 113-106 New York Knicks

Portland Trail Blazers 98-101 Oklahoma City Thunder

Dallas Mavericks 104-99 Minnesota Timberwolves 

Orlando Magic 116-110 Houston Rockets

Los Angeles Lakers 120-134 Sacramento Kings

Charlotte Hornets 105-126 Los Angeles Clippers

 

Akılda Kalanlar:

 

Stephen Curry’nin sakatlığı sonrası Golden State Warrios’ta hızlı düşüş devam ediyor. San Francisco ekibi, Knicks’in ardından bir diğer New York eyaleti takımı Nets deplasmanında da bozguna uğradı. 

 

James Wiseman, dün gece 30 sayı atarak gecenin dikkat çeken ismiydi.

 

Kings’in Litvanyalı pivotu Domantas Sabonis, Lakers karşısında 21 ribaund içeren triple-double yaptı.

 

Lakers galibiyetinde Sacramento’da dört oyuncu en azından 20 sayı kaydetti.

 

Milli gururumuz Alperen Şengün, Orlando Magic karşısında 13 sayı ve 12 ribaundluk performansıyla double-double yapma başarısı gösterdi.

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