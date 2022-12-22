NBA'de gecenin sonuçları...













NBA’de dün gece oynanan maçların sonuçları:Milwaukee Bucks 106-114 Cleveland Cavaliers Detroit Pistons 93-113 Philadelphia 76ers Atlanta Hawks 108-110 Chicago Bulls Indiana Pacers 117-112 Boston Celtics Golden State Warriors 113-143 Brooklyn Nets Toronto Raptors 113-106 New York Knicks Portland Trail Blazers 98-101 Oklahoma City Thunder Dallas Mavericks 104-99 Minnesota Timberwolves Orlando Magic 116-110 Houston Rockets Los Angeles Lakers 120-134 Sacramento Kings Charlotte Hornets 105-126 Los Angeles Clippers Akılda Kalanlar: Stephen Curry’nin sakatlığı sonrası Golden State Warrios’ta hızlı düşüş devam ediyor. San Francisco ekibi, Knicks’in ardından bir diğer New York eyaleti takımı Nets deplasmanında da bozguna uğradı. James Wiseman, dün gece 30 sayı atarak gecenin dikkat çeken ismiydi. Kings’in Litvanyalı pivotu Domantas Sabonis, Lakers karşısında 21 ribaund içeren triple-double yaptı. Lakers galibiyetinde Sacramento’da dört oyuncu en azından 20 sayı kaydetti. Milli gururumuz Alperen Şengün, Orlando Magic karşısında 13 sayı ve 12 ribaundluk performansıyla double-double yapma başarısı gösterdi.