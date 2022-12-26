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26 Aralık 2022 - 16:16

NBA'de 'Noel Günü', basketbolseverleri her zaman olduğu gibi tatmin etti. Jokic, Doncic, LeBron, Giannis ve daha birçok yıldız dün gece parkedeydi

Dün gece oynanan beş maç ve akılda kalanlar haberin detayında.

SPOR
26 Aralık 2022 - 16:16
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NBA'de 'Noel Günü', basketbolseverleri her zaman olduğu gibi tatmin etti. Jokic, Doncic, LeBron, Giannis ve daha birçok yıldız dün gece parkedeydi


Noel Günü, Hristiyan dünyası için önemli bir gündür. Gündelik hayatın dertleri, iş hayatı ve özellikle okuyanlar için okul bir günlüğüne aklınızda yer almaz. Herkesin tek bir düşüncesi vardır: Bu günün keyfini nasıl daha fazla çıkarabiliriz? 

Her sezon olduğu gibi NBA'de de Noel Günü'nde en büyük yıldızlar, parkede yerini aldı. Bu yıldızlar kim diye soracak olursanız, hemen yanıtlayalım. LeBron James'ten Luka Doncic'e, Joel Embiid'den James Harden'a, Giannis Antetokounmpo'dan Jayson Tatum'a, Nikola Jokic'ten Devin Booker'a... Ve daha fazlası aslında. İsmini yazamadığımız birçok All-Star dün gece sahaya çıktı.Nikola Jokic

Gecenin Sonuçlar:



Philadelphia 76ers 119-112 New York Knicks

Los Angeles Lakers 115-124 Dallas Mavericks

Mİlwaukee Bucks 118-139 Boston Celtics

Memphis Grizzlies 109-123 Golden State Warriors

Phoenix Suns 125-128 Denver Nuggets

 

Gecenin akılda kalanları ise kesinlikle Denver Nuggets'lı oyunculardı. Nikola Jokic 41 sayı, 15 ribaund ve 15 asist ile geceye damga vururken; Aaron Gordon maç sonunda adeta cinayet işledi. Birçok kez yaptığı smaçla gündeme gelen Amerikalı oyuncu, bu kez Suns cephesinden birini gözüne kestirdi. Son kurbanı Landry Shamet oldu. Belki de yılın smacını yapan Aaron Gordon, 28 sayı ve 13 ribaund ile maçı tamamladı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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