NBA’de sezon ödüllerinin yeni isimleri ve tasarımları…

Gün içinde resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda NBA, her sezon dağıtılan sezon ödüllerinin isimlerini ve tasarımlarını değiştirdi. Yeni değişiklikler beraber; sezonun en değerli oyuncusuna verilen ‘MVP’ ödülünün yeni ismi Michael Jordan Ödülü, en iyi savunmacıya verilen ‘DPOY’ ödülünün yeni ismi Hakeem Olajuwon Ödülü, yılın çaylağına verilen ‘ROY’ ödülünün yeni ismi Wilt Chamberlain Ödülü, yılın altıncı adamına verilen ‘6MOTY’ ödülünün yeni ismi John Havlicek Ödülü ve yılın en çok gelişme kaydeden oyuncusuna verilen ‘MIP’ ödülünün yeni ismi George Mikan Ödülü oldu. Bu ödüllere ek olarak, bu sezon yeni bir ödül daha verilecek: Sezonun Clutch Oyuncusu. Clutch, basketbolda genellikle maçın son bölümünde, el yakan topların kullanıldığı anlara verilen isimdir. Kısaca, sezon içinde maçların en önemli anlarında sahneye çıkacak, geri adım atmayacak ve sezonun kaderini tayin edecek basketbolcular bu ödül için kıyasıya mücadele edecek. Ödülün ismi ise Lakers efsanesi Jerry West’e ithaf edildi. Jerry West, NBA tarihinde NBA Finalleri’ni kaybettiği seride NBA Finalleri’nin en değerli oyuncusu seçilen tek ismi.