YAŞAM
26 Ocak 2023 - 01:00

Ne 3'lü ne 5'li! Kocasını öyle bir yakaladı ki... Esra Ezmeci ne diyeceğini bilemedi! Okuyanların midesini bulandıran itiraf...

Klinik psikolog Esra Ezmesi, dün akşam düzenlediği yeni soru-cevap seansıyla takipçi sorununu çözmeye çalışırken sosyal medyayı yine salladı. Kadın, kocasının telefonundaki birkaç mesajı ele geçirdiğini etkinlikte anlatırken Ezmeci’den yardım istedi..

YAŞAM
26 Ocak 2023 - 01:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ne 3'lü ne 5'li! Kocasını öyle bir yakaladı ki... Esra Ezmeci ne diyeceğini bilemedi! Okuyanların midesini bulandıran itiraf...


Sosyal medya kullanıcılarının sorularını yanıtlamak ve bilgi vermek için her pazar günü belirlediği bir konuda canlı yayın yapan klinik psikolog Esra Ezmesi, dün gece canlı yayın yapmama sebebinin seyahat etmesi olduğunu söyledi. Canlı yayın yapamadığı için takipçilerini yalnız bırakmak istemeyen ünlü psikolog, soru-cevap bölümünü açtı ve gelen birçok soruyu yanıtladı.

Esra Ezmeci



Düzenlediği yeni soru-cevap etkinliğiyle sosyal medya kullanıcılarını mahremiyet sorunları konusunda bilgilendiren Esra Ezmeci, aldatıldığı yönünde şüpheye düşen bir kadının sorusunu es geçmeden yanıtladı.

CEP TELEFONUNDAKİ MESAJLARI YAKALADI!

Dün akşam ünlü psikolog Esra Ezmeci'nin düzenlediği soru-cevap etkinliğine katılan bir kadın, eşiyle bir arkadaşının paylaşımlarını okuduğunu söyledi. Mesajda "Kızı otele koyun" cümlesine denk geldiğini söyleyen kadın eşine bunuh yanıtını sorulduğunda "sarhoşum" cevabını aldığını söyledi. Bu konuda içine bir şüphe düştüğünü belirten sosyal medya kullanıcısı Esra Ezmeci'den kendisine yardım etmesini istedi.

Esra Ezmeci

Eşiyle bir arkadaşının otelde kaçamak yönünde planlar yaptıklarından şüphelendiğini anlatan sosyal medya kullanıcısına yanıt veren Esra Ezmeci, "Erkekler bazen kendi aralarında veya WhatsApp gibi mesajlaşma platformlarında bu şekilde sohbet edebiliyor. Gerçekleşen bir şey görmüyorsanız, bu yine de bir konuşma olabilir." diye konuştu.

Esra Ezmeci

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ