Ne kadar temizlense de çıkmıyor! Banyo ve derz aralarını bembeyaz yapan o formül: 10 dakikada temizlik bitecek













Zamanla banyonun derzleri arasında çeşitli türlerde kir ve kireç birikir. Banyonun birleşim yerleri arasındaki kir ve tortuların temizliği için piyasada birçok farklı ürün bulunsa da bu ürünlerin çoğu yeterli hijyeni sağlamamaktadır.Banyonun derz aralarındaki kirleri temizlemek ve derzlerin hijyenini sağlamak için evde uygulayabileceğiniz bu yöntem size uzun saatler kazandıracaktır.İşte banyo derzlerindeki kiri ve kireci temizlemenin pratik yolları... Banyoyu temizlemek için doğal yöntemler kullanmak genellikle etkili yöntemlere yol açar. Banyolar arasındaki kiri temizlemek için önce sirke, karbonat ve limon suyunu uygun bir kapta karıştırın. Macun kıvamındaki karışımı dikişlerin arasına yayın ve bir süre bekletin. Bekleme süresinden sonra macun kıvamındaki karışımı uygulayacağınız yerleri uygun bir fırça ile fırçalayın. Fırçaladıktan sonra banyoyu her zamanki gibi temizleyin. Bu yöntem kararmış derzlerin temizlenmesine yardımcı olur.