Ne oldu sana LARA? Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek'i gören tanıyamıyor! Artık kemikleri sayılıyor...













Feyza Civelek kimdir, kaç yaşında?

Adına Feriha Koydum dizisinin Lara'sı tanınmayacak hale geldi. Feyza Civelek, 78 kilodan 58 kiloya düşmesi üzerine 42 bedenden 34 bedenlerde yer aldı. Kemikleri sayılacak hale gelen Civelek, spor ve diyet ile bu hale geldiğini söylerken yaptığı diyetlerin yalnızca sebze olduğunu da belirtti. Verdiği kilolar ile adeta başka birine dönüşen Civelek'i görenler tanıyamadı. İşte, Feyza Civelek'in o çok konuşulan değişimi haberimizde... Ünlüleri zayıflatan Şeyda Coşkun ile kampa giren bir diğer ünlü ise Adını Feriha Koydum dizisinin Lara'sı oldu. Zayıflamak için Coşkun ile kampa giren Feyza Civelek, 2.5 ay spor ve diyet yaparak 78 kilodan 58 kiloya düştüğünü belirtti. 25 yaşındaki genç oyuncu ise her gün 1.5 saat yürüdüğünü özellikle belirtmesi üzerine sebze ağırlıklı beslendiğini de söyledi.Feyza Civelek'in fit halini gören hayranları sosyal medya üzerinden yorum üstüne yorum yaptı. Yakında yeni projeler ile ekrana döneceğini söyleyen Civelek, yaptığı açıklamasında bizim sektörde arkadaşlarının eski sevgilileriyle veya şu anki sevgilileriyle beraber olan insanlar var midesizleştiler yorumun yaptı. Gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalar sonrasında Civelek'in zayıflığı dikkatlerden kaçmadı. İşte, Civelek'in yeni hali...1995 yılında dünyaya gelen Civelek'in ilk ekranlarla buluşması Acemi Cadı ile olurken devamında ise Sol Yanım, Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum ve Güllerin Savaşı dizisinde yer aldı.