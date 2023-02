Ne yaparlarsa yapsınlar ilk aşkını unutamayan 3 burç

İLK AŞKINI UNUTAMAYAN 3 BURÇ! ‘PARTNERİNİZİN BURCUNA’ DİKKAT EDİN







Bazı insanlar çok inanmasalar da burçlar bizim karakterimizi çok büyük oranda etkiliyor. Hayatımızı etkileyen özelliklere sahip olmamızı sağlayan burçlar aşk hayatımız da yöne veriyor. Detaylar haberimizde…Kişiliğin oluşumunda büyük etkisi olan burç, özel yaşamdan aile yaşamına, iş hayatından sosyal hayata kadar pek çok konuyu etkiler. Gökyüzündeki çarpışmalar, takımyıldızlardaki ev değişiklikleri, güneş ve ay tutulmaları kişinin kişiliğini değiştiren durumlar arasında yer alır. Elbette bu varyasyonların yanı sıra her insanın farklı özellikleri de bulunmaktadır. Bu özellikler ayrı gruplara ayrılsa da hepsinin aynı yolu izlediği durumlar vardır. Örneğin, diğerlerinden çok daha duygusal olan ve sevgilileriyle çok farklı iletişim yolları olan bazı burçlar vardır. Bu burçlar bir ilişkide tükenme sürecindedirler ama bitenlerin ardından eski erkek arkadaşlarını bir türlü unutamazlar.Haberimizin bu bölümünde ilk aşkını unutamayan burçları bir araya getirdik. Bu burçlar farklı ilişkilerde olsalar dahi, ilk aşklarını unutamıyor ve her zaman akıllarının bir köşesinde ilk aşklarıyla yaşadıkları olaylar yer alıyor. Yaşadıkları olaylar sonucunda, ilk aşklarına dair yaşadıkları her olayı hatırlıyor ve o olayları yaşamayı tercih ederek mutsuz bir hayatın kapılarını aralıyorlar. İşte ilk aşkını yıllar geçse dahi unutamayan o burçlar;23 Ekim – 22 Kasım tarihleri arasında doğan Akrep, Su Grubuna mensup olup, kendi düşüncelerine değer veren, başkalarının düşüncelerine kulak asmayan ve ilişkilerde keyfine göre davranan bir tiptir. Akrep burçları da sevmeyi ve sevilmeyi sever. Bir ilişkide partnerlerine karşı kıskanç ve kısıtlayıcı bir şekilde davranırlar. Partneriniz Akrep burcunu daraltmak isterse harika bir yanıt alırsınız. Ama Akrep seni gerçekten seviyorsa çok şanslısın. Akrepler güzel olmayı sever, kör olmayı severler. İlişkiniz bittiğinde, o zamanki birçok izinizi taşırlar ve bir sonraki yaşamlarında o parçalara vurulmak istemeyerek kendi kabuklarına çekilirler. Akrep'in hafızası vardır, ben güçlüyüm ve bir kez hata yaptığımı asla unutmam. Şu anda bir Akrep sevgiliniz varsa, birbirinizle daha fazla iletişim kurabilmeniz için ilişkinizin güçlü olması önemlidir.Tutkulu ve inatçı Zeki ve araştırmacı Gizemli ve mistik Cesur ve risk almaya meyilli Adaletli ve eşitliğe öncelik veren İnceleyici ve eleştirel Duygusal ve hassas21 Ocak ile 19 Şubat arasında doğanlar Kova burcuna aittir. Genel özellikleri itibariyle Kova burçları, sosyal yaşantıları güçlü ve insanlarla sürekli iletişim halinde olmayı seven kişilerdir. Kırıldığında oldukça içine kapanık olan Kova burcunun varlığı tamamen aşk üzerine kuruludur. Aşkın kölesi ve her şeyi sevgiyle özümseme yeteneği olan Kova burcunun ilk aşkla ilgili hatırlayacağı çok şey vardır. Bu durumlar kova burçlarının kırılmasına neden olurken, inatlarıyla da asla geri dönüş atmazlar.20 Şubat ile 20 Mart arasında doğanlar Balık burcundadır ve su grubuna aittir. Balık burçları genel özellikler söz konusu olduğunda diğer burçlara göre çok daha duygusaldır ve duygularına göre hareket ederler. Balık burçları kırılgan tavırları nedeniyle çok sinirlenebilir, çabuk depresyona girebilir ve iki saat içinde depresyondan çıkabilirler. Yoksunluk Balık burcunun çok çirkinleşmesine neden olur. Balık burcunu mutlu etmek istiyorsanız onu çok sevin ve ona çok özen gösterin. Duygusal nitelikleri yüksek olan Balık burcu, hafızaya da büyük önem verir. Geçmişte kendisi için önemli olan tüm anılara değer verir ve o kişi artık hayatında olmasa bile anılarını canlı tutar.