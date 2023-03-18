Ne yazdı acaba derdine son! WhatsApp'ta mesajları açmadan bu şekilde okuyabileceksiniz: Birçok kişi bilmiyor!













ARTIK UZUN MESAJLARDA BİLDİRİMDEN OKUYABİLECEKSİNİZ!

WIDGETLERİ AKTİF HALE GETİRİN

WhatsApp, dünyanın en popüler anlık mesajlaşma platformudur. Program artık sadece anlık mesajlaşmada değil, iş ve iletişimde de öncelikli. WhatsApp, tüm akıllı telefonlarda bulunan bir anlık mesajlaşma aracı olarak hayatımızda önemli bir rol oynar. WhatsApp sadece anlık iletişim için değil, iş görüşmeleri, ticaret, bilgi paylaşımı ve eğitim alanında iletişim gibi kişilerin ihtiyaç duyduğu pek çok alanda da kullanılmaya başlandı.Birçok farklı bölgede kullanılan WhatsApp, bazen gelen kutularına bir şairin okundu bilgisi gönderildiğinde kullanıcıları rahatsız ediyor. Kullanıcılar gelen bir mesajı okumak isterler, ancak mesajın başka bir tarafa okunduğunu bilmek istemezler. Açık mesaj ve okundu bilgisi devre dışı bırakılabilir ancak bu işlem de çeşitli sorunlara neden olabilir.The Independent'a göre bazı mesaj bildirimlerinde gelen mesajlar açılmadan okunabiliyor. Ancak alınan mesaj uzunsa WhatsApp bildiriminde görüntülenemez, bu da kullanıcının mesajın ne hakkında olduğunu tam olarak bilmesini engeller. Bu durumu düzeltmek için bir ipucu açıklandı. Özellikle Android kullanıcıları bir süredir bu tekniği kullanıyor. Android işletim sistemini kullanan kullanıcılar tarafından yapılan bu teknik, tüm cihazlarda rahatlıkla uygulanabilmektedir. Ancak bu özellik yalnızca Android işletim sistemini çalıştıran tüm cihazlarda kullanılabilir.Uzun WhatsApp mesajlarını karşı tarafa okundu onayı göndermeden kolayca okumak için ana ekranınızdaki WhatsApp kısa yolunu düzeltmeniz yeterli. Widget'lı WhatsApp uygulaması kullanılarak uzun mesajlar kolayca okunabilirken karşı tarafa mavi tik veya okundu bilgisi gönderilmez. iOS işletim sistemlerinde mavi tik özelliği kapatılarak bu işlemler yapılabilmektedir.