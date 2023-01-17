Ne zaman emekli olurum sorusu cevap buldu! EYT'liler hemen baksın! 4A, 4B, 4C Bağ-Kur ve SSK'lılar için maaş hesaplaması ortaya çıktı! İşte alacağınız emekli aylığı







MAAŞ NASIL HESAPLANIR?







EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

4A EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA

4B EMEKLİ MAAŞ HESLAPMA ROBOTU

4C EMEKLİ MAAŞ HESAPLAMA

NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?

EYT üzerinde hareketlilik devam ederken yaklaşık 2.5 milyon vatandaşın emekli olabileceği bilgisi verildi. EYT'li 4A, 4B, 4C Bağ-Kur ve SSK'liler maaş hesaplama işleminin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. AKP hükümeti, yaklaşan seçiler öncesinde harekete geçti. İşte maaş hesaplanırken ki kriterler haberimizde.EYT üzerinden alınan kararlara bakılarak 8 Eylül 1999 yılından önce sigorta girişi olan kişilere emekli olma hakkı verildi. Kadınlar 20 erkekler ise 25 yıl sigortalılık ve 5 bin prim günü ile emekli olma hakkı verilir. Yaşanın değişmesiyle beraber yaş şartı kaldırılırken kadınlarda 40'tan 56'ya yaş şartına son verildi.Emeklilikte yaşa takılanlar için 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta kaydı olanlara bakıldığında en az 5 bin prim sigortaya kayıt yıllarına 5 bin 975 güne kadar prim ödeme şartı verilir.Emekli maaş hesaplaması milyonlarca kişinin gündeminde yer alırken çalışma günü, prim ödemesi gibi birçok kritere bakılarak hesaplamalar yapılır. SGK sitesi üzerinden emekli maaşı hesaplaması yapılabilir. Maaş ve emeklilik zamanı bilgileri yazılırken, kesin sonuç olmasa da emekli olunan maaş bilgisi verilir. 4B Bağkur emekli maaşı için vatandaşlar e devlet üzerinden giriş yapılırken maaş tutarı turkiye.gov.tr 4b adresinden emekli aylığı hesaplanır.T.C Kimlik numaranızı, SSK Sicil Numaranızı, Baba adı, Nüfus il, Doğum tarihi bilgilerinizi yazın. ‘Sorgula’ kısmına basılarak hesaplama yapılır.TC Kimlik numaranızı, Kurumu ve güvenlik kodunu yazın. Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplaması yapılır.Doğum tarihi, Cinsiyet, 4A çalışma süresi Başlangıç ve bitiş tarihi, Hizmet türünü seçin. Yukarıdaki bilgiler yazılarak devamında ise hesapla butonuna basılarak işlemler tamamlanır.Cinsiyetiniz, Doğum tarihiniz, Maluliyetinizi ve erken yaşlanma, Hizmete başlama tarihi, SSK prim ödeme gün sayınız, Diğer sandıklara ait gün sayınız, Askerlik/Sanatçı gün sayınız, Fiili gün sayınız, Yurtdışı gün sayınız, 3600 günün doldurulduğu tarih bilgilerini eksiksiz olarak doldurulur ve 'Gönder' butonuna basılarak işlemler tamamlanır.