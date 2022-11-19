Neandertaller yaşasaydı dünya nasıl bir yer olurdu ?













theconversation.com'un haberi tarih boyunca yaşayan farklı insan türlerinden Neandertal'lerin bugün hayatta olsalardı nasıl bir dünya olurdu sorusuna yanıt vermeye çalışıyor. Evrimsel açıdan bakıldığında, insan nüfusu saniyeler içinde roket gibi fırlamış gibi görünüyor. Şu anda 8 milyara ulaşan nüfus, tarihimizi düşündüğünüzde inanması güç bir hızda gerçekleşti.Varoluşumuzun son milyon yılının %99'unda insanlar nadiren başka insanlarla karşılaştı. Tarih boyunca 10.000 civarında Neandertal yaşadığı tahmin ediliyor . Bugün ise ortalama bir Neandertal'in kapladığı alanda yaklaşık 800.000 insan yaşıyor. Dahası, insanlar sosyal gruplar halinde yaşadıkları için, bir sonraki en yakın Neandertal grubu muhtemelen diğerine 100 km'den daha uzaktaydı. Kendi ailenizin dışında bir eş bulmak zor bir işti.Neandertaller kendi aile gruplarında kalmaya daha meyilliydiler ve yeni insanlara karşı daha temkinliydiler. Eğer bizim türümüzle (Homo sapiens) rekabet etmiş olsalardı, nüfus yoğunluğu muhtemelen çok daha düşük olurdu. Örneğin, genetik olarak yakın aileleri dışındakilere karşı daha az dostça davranmaya eğilimli oldukları düşünüldüğünde, şehirler inşa ettiklerini hayal etmek zor.Dramatik nüfus artışımızın nedenleri Homo sapiens'in 100.000 yıldan daha uzun bir süre önceki ilk günlerinde yatıyor olabilir. Neandertaller gibi soyu tükenmiş türlerle aramızdaki genetik ve anatomik farklılıklar bizi evcilleştirilmiş hayvan türlerine daha çok benzetmiştir. Örneğin büyük inek sürüleri, küçük gruplar halinde ve aralıklı olarak yaşayan vahşi atalarına kıyasla, küçük bir alanda birlikte yaşamanın stresine daha iyi dayanabilmektedir. Bu genetik farklılıklar, kendi grubumuz dışındaki insanlara karşı tutumumuzu değiştirdi. Daha hoşgörülü olduk.Homo sapienslerin aileleri dışındaki gruplarla etkileşime girme olasılığı daha yüksek olduğundan, daha çeşitli bir genetik havuz oluşturmuşlar ve bu da sağlık sorunlarını azaltmıştır. Örneğin, İspanya'daki El Sidrón'da bulunan Neandertaller sadece 13 kişide 17 genetik deformasyon göstermiştir. Bu tür mutasyonlar kendi türümüzün daha sonraki popülasyonlarında neredeyse hiç görülmüyor.Ancak daha büyük popülasyonlar hastalıkların yayılmasını da arttırıyor. Neandertaller tipik olarak modern insanlardan daha kısa yaşamış olabilirler, ancak göreceli izolasyonları onları bazen tüm Homo sapiens popülasyonlarını yok eden bulaşıcı hastalıklardan korumuş olacaktır.Bizim türümüz daha önceki insan türlerine göre %10-%20 daha hızlı üreme oranına sahip olabilir. Ancak daha fazla bebeğe sahip olmak nüfusu yalnızca onlara yetecek kadar yiyecek varsa artırır.Dostluğa yönelik genetik eğilimimiz yaklaşık 200.000 yıl önce şekillenmiştir. Bu zamandan itibaren, alet yapımında kullanılan hammaddelerin arazide daha geniş bir alana taşındığına dair arkeolojik kanıtlar bulunmaktadır.100.000 yıl öncesinden itibaren, yeni tür av silahlarının ve kabuklu boncuklar gibi takıların yayılabileceği ağlar oluşturduk. Fikirler geniş çapta paylaşılıyordu ve Homo sapiens'in ritüeller ve sosyalleşme için bir araya geldiği mevsimsel kümelenmeler vardı. İnsanların yiyecek sıkıntısı çektiklerinde farklı gruplarda güvenebilecekleri arkadaşları vardı.Ayrıca daha fazla duygusal temasa ve insani sosyal dünyalarımızın dışında yeni ilişki türlerine ihtiyaç duymuş olabiliriz. Neandertallerin geliştiği alternatif bir dünyada, insanların evcilleştirme yoluyla hayvanlarla ilişki kurması daha az olası olabilir.Ortamlar, birçok durumda bitki ve hayvanlarda keskin düşüşler gibi çok sayıda ani eksiklik yaratmasaydı, her şey daha farklı olabilirdi. Bu tesadüfi değişiklikler olmasaydı, Neandertaller hayatta kalabilirdi.Kaynakların ve fikirlerin gruplar arasında paylaşılması, insanların daha etkili teknolojiler dağıtarak ve kriz zamanlarında birbirlerine yiyecek vererek topraktan daha verimli bir şekilde yaşamalarını sağladı. Bu, muhtemelen iklim değiştiğinde türümüzün gelişirken diğerlerinin ölmesinin ana nedenlerinden biriydi. Homo sapiens değişken ve riskli hava koşullarına daha iyi uyum sağlamıştır. Bunun nedeni kısmen türümüzün kriz zamanlarında ağlara bağlı olabilmesiydi.Yaklaşık 20.000 yıl önce son buzul çağının zirvesinde, Avrupa'daki sıcaklıklar bugünkünden 8-10 ℃ derece daha düşüktü ve Almanya'daki sıcaklıklar daha çok kuzey Sibirya'nın şimdiki haline benziyordu. Kuzey Avrupa'nın büyük bölümü yılın altı ila dokuz ayı boyunca buzla kaplıydı.Sosyal bağlantılar, uyum sağlamamıza yardımcı olacak icatların gruplar arasında yayılmasını sağladı. Bunlar arasında avlanmayı daha verimli hale getirmek için mızrak atıcılar, giysileri daha uygun hale getirmek ve insanları daha sıcak tutmak için ince iğneler, yiyecek depolama ve evcilleştirilmiş kurtlarla avlanma yer alıyordu. Sonuç olarak, daha fazla insan doğanın talih çarkından kurtuldu.Homo sapiens genellikle geyik ya da balık gibi kaynakları aşırı tüketmemeye dikkat ediyordu ve muhtemelen yaşam döngülerinin çok daha önceki insan türlerinden daha fazla farkındaydı. Örneğin, Kanada'nın British Columbia eyaletindeki insanlar somon balığı avladıklarında yalnızca erkekleri yanlarına alırlardı.Ancak bazı durumlarda bu yaşam tarzlarını görmek zordu. Son buzul çağında, insan grupları tarafından görülemeyen geniş topraklarda dolaşan mamut gibi hayvanların nesli tükenmiştir. Fransa'daki Rouffignac'ta mamutların ortadan kaybolduğu döneme ait yüzden fazla tasvir bulunmaktadır ve bu da insanların bu kayıp için yas tuttuğunu göstermektedir. Ancak Homo sapiens'in yükselişi olmasaydı mamutların hayatta kalması daha muhtemeldi, çünkü onları avlayacak daha az Neandertal olacaktı.Birbirimize eşlik etmekten hoşlanmamız ve birlikte vakit geçirmenin yaratıcılığımızı beslemesi türümüzün oluşmasını sağladı. Ancak bunun bir bedeli vardı.İnsanoğlu daha fazla teknoloji geliştirdikçe, bunları kullanmamız gezegene daha fazla zarar veriyor. Yoğun tarım topraklarımızdaki besin maddelerini tüketiyor, aşırı avlanma denizleri mahvediyor ve artık bağımlı olduğumuz ürünleri üretirken saldığımız sera gazları aşırı hava koşullarına neden oluyor. Aşırı sömürü kaçınılmaz değildi ama bunu ilk yapan bizim türümüz oldu.Doğal dünyamızdaki yıkımın görsel kanıtlarının zaman içinde tutumlarımızı değiştireceğini umabiliriz. Tarihimiz boyunca ihtiyaç duyduğumuzda hızla değiştik. Ne de olsa farklı bir gezegen yok. Ama bizim yerimize Neandertaller hayatta kalsaydı, bu büyüklükte bir gezegene asla ihtiyacımız olmazdı..