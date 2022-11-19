MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 09:49

Nebahat Çehre'den yıllar sonra gelen itiraf! 'Bence çok yanlıştı' dedi

Aşk-ı Memnu’nun Firdevs’i, Muhteşem Yüzyıl’ın Valide Sultanı Nebahat Çehreden yıllar sonra herkesi şaşırtan açıklama geldi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan, herkes tarafından beğenilen başarılı ve güzel oyuncunun, işte yaptığı o açıklama:

MAGAZİN
19 Kasım 2022 - 09:49
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Nebahat Çehre’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Bence çok yanlıştı’ dedi


Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı yapımlarda adından bahsettiren, gündemden düşmeyen başarılı oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okumaya devam ediyor. En son yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtan Çehre, şimdiki aklım olsa bir parçası olmazdım dedi.

nebahat çehre'nin yıllar içindeki değişimiİşte Nebahat Çehre’den gelen o itiraf



1960 yılında katılmış olduğu güzellik yarışmasıyla ilgili gelen itiraflar herkesi şaşırttı. Başarılı ve güzel oyuncunun yaptığı açıklama: "15 yaşındaydım, benden iki yaş büyük olan bir arkadaşım vardı. o, katılacaktı. Başvuru için beraber gittik. Orada 'siz de katılın' dediler. Annem de güzellik yarışmasına güzellere çok meraklıydı. Anneme sordum ‘napayım’ dedim, 'çok ufaksın ama istiyorsan seçmelere gir dedi. Şimdi düşünüyorum; güzellik kavramını bilmiyordum çocuk sayılırdım. Bilinçsizlikti, bence çok yanlıştı.“ dedi. 

EDİTÖR
Merve Morova
Merve Morova
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