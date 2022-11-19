Nebahat Çehre’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Bence çok yanlıştı’ dedi













Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı yapımlarda adından bahsettiren, gündemden düşmeyen başarılı oyuncu güzelliği ile yıllara meydan okumaya devam ediyor. En son yaptığı açıklama ile herkesi şaşırtan Çehre, şimdiki aklım olsa bir parçası olmazdım dedi.1960 yılında katılmış olduğu güzellik yarışmasıyla ilgili gelen itiraflar herkesi şaşırttı. Başarılı ve güzel oyuncunun yaptığı açıklama: "15 yaşındaydım, benden iki yaş büyük olan bir arkadaşım vardı. o, katılacaktı. Başvuru için beraber gittik. Orada 'siz de katılın' dediler. Annem de güzellik yarışmasına güzellere çok meraklıydı. Anneme sordum ‘napayım’ dedim, 'çok ufaksın ama istiyorsan seçmelere gir dedi. Şimdi düşünüyorum; güzellik kavramını bilmiyordum çocuk sayılırdım. Bilinçsizlikti, bence çok yanlıştı.“ dedi.