MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 18:27

Nebahat Çehre genç kızlara taş çıkarmaya devam ediyor! Son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

78 yaşında olan Nebahat Çehre genç kızlara taş çıkartmaya devam ediyor. Yaptığı sosyal medya paylaşımıyla da binlerce yorum ve beğeni aldı. Nebahat Çehre'nin paylaşımı ile ilgili detaylar haberimizde.

MAGAZİN
22 Temmuz 2022 - 18:27
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Nebahat Çehre genç kızlara taş çıkarmaya devam ediyor! Son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı


Sosyal medyayı aktif olarak kullanan usta oyuncu Nebahat Çehre yaşına rağmen güzelliği ile ilgili övgüler almaya devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı son paylaşımla da birçok yorum ve beğeni alan Nebahat Çehre'nin son paylaşımı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Nebahat Çehre

Nebahat Çehre'nin özellikle Firdevs Yöreoğlu karakteri hala hatırlanan ve sevilen karakterlerden biri. Aşk-ı Memnu dizisinin yanında Kara Para Aşk, Muhteşem Yüzyıl, Haziran Gecesi gibi dizilerde de yer alan Çehre son olarak 2018 senesinde Yuvamdaki Düşman dizisinde rol oynamıştı. 78 yaşında olduğu bilinen Nebahat Çehre uzun zamandır televizyon ekranlarında yok. Nebahat Çehre uzun zamandır televizyon ekranlarında olmama sebebine ise başlayan hiçbir diziye dahil olmayacağını, şimdiye kadar büründürdüğü karakterlerin dışına çıkmak istemediğini ancak farklı olarak savcı, hakim ya da doktor gibi karakterler gelirse belki kabul edebileceğini söylemişti. 



Nebahat Çehre Sosyal Medya

Nebahat Çehre, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Gün batımında ve bir arabayla birlikte fotoğraf paylaşan usta oyuncuya çok güzel olduğuna dair binlerce yorum ve beğeni geldi. 

Nebahat Çehre Yeni Paylaşımları

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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