Nebahat Çehre genç kızlara taş çıkarmaya devam ediyor! Son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan usta oyuncu Nebahat Çehre yaşına rağmen güzelliği ile ilgili övgüler almaya devam ediyor. Sosyal medyada yaptığı son paylaşımla da birçok yorum ve beğeni alan Nebahat Çehre'nin son paylaşımı ile ilgili detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Nebahat ÇehreNebahat Çehre'nin özellikle Firdevs Yöreoğlu karakteri hala hatırlanan ve sevilen karakterlerden biri. Aşk-ı Memnu dizisinin yanında Kara Para Aşk, Muhteşem Yüzyıl, Haziran Gecesi gibi dizilerde de yer alan Çehre son olarak 2018 senesinde Yuvamdaki Düşman dizisinde rol oynamıştı. 78 yaşında olduğu bilinen Nebahat Çehre uzun zamandır televizyon ekranlarında yok. Nebahat Çehre uzun zamandır televizyon ekranlarında olmama sebebine ise başlayan hiçbir diziye dahil olmayacağını, şimdiye kadar büründürdüğü karakterlerin dışına çıkmak istemediğini ancak farklı olarak savcı, hakim ya da doktor gibi karakterler gelirse belki kabul edebileceğini söylemişti.
Nebahat Çehre, sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Gün batımında ve bir arabayla birlikte fotoğraf paylaşan usta oyuncuya çok güzel olduğuna dair binlerce yorum ve beğeni geldi.