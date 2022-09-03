EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 13:05

Nebati: 'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız'

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz. Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız” dedi.

EKONOMİ
03 Eylül 2022 - 13:05
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Nebati: 'Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız'


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Ekonomi Modeli konusu ile ilgili sosyal medya hesaplarından bilgi verdi. Türkiye'nin Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, katma değerli üretim anlayışını benimseyerek ihracatı teşvik ettiği ve bu yolda kararlılıkla ilerlediği mesajını veren Bakan Nebati, bu model ile döviz kurlarında bazı zamanlar yaşanan hareketliliğin etki alanının zayıfladığını hatırlattı.

Türkiye'nin 2022 yılının ilk yarısında büyüme bakımından diğer ülkelere kıyasla çok daha olumlu bir performans göstermeyi başardığına dikkati çeken Nebati, “Ülkemiz, bir ekonomik geçiş sürecindedir. Türkiye, daha çok üreten ve daha çok ihracat yapan bir ekonomiye dönüşüyor. Sektörlerimiz, bu kökten değişimi hissediyor ve gelirlerini artırıyor” notunu düştü.



“Tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız”

Bakan Nebati, şunları kaydetti:

“Biz, alın terimizle üreterek kazanmayı, ihracat ve turizm gelirlerini artırarak cari dengeyi sağlamayı hedefliyoruz. Bizler bu yolda ilerledikçe, tarihte hiç olmadığı kadar güçlü bir kredibiliteye birlikte ulaşacağız. Bu anlamda, ülkemize yönelik yapılan değerlendirmelerin, yakın zamanda, durgunluk ve enflasyon ile mücadele eden gelişmiş ekonomilerden ayrışan tüm pozitif yönlerimizle çok daha olumlu seyredeceğine şahitlik edeceğiz. Buna yürekten inanıyorum.”

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