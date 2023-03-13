SPOR
13 Mart 2023 - 13:12

Necati Ateş: Aboubakar müthiş bir yeteneğe sahip

Eski Galatasaraylı futbolculardan şimdilerin spor yorumcusu Necati Ateş, Başakşehir – Beşiktaş karşılaşmasının ardından siyah beyazlıların golcü oyuncusu Vincent Aboubakar’dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

SPOR
13 Mart 2023 - 13:12
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Necati Ateş: Aboubakar müthiş bir yeteneğe sahip


Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir’e konuk olan Beşiktaş, ev sahibinin 10 kişi kaldığı mücadelede sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren goller Aboubakar ve Masuaku’dan gelirken, Kamerunlu yıldız Aboubakar sergilediği performansla göz doldurdu.

vincent aboubakar beşiktaş

Necati Ateş'in Aboubakar övgüsü



Mücadelenin ardından TRT Spor ekranlarında değerlendirmelerde bulunan Galatasaray’ın eski golcüsü, yorumcu Necati Ateş, siyah beyazlıların golcüsünü överken, taraftarların Weghorst’un gidişine üzülmemesi gerektiğini söyledi. Necati Ateş, yapmış olduğu açıklamalarda;

‘ Beşiktaş’ta Onur Bulut nokta atışı bir transfer gibi gözüküyor. Onur önünde Ghezzal’ın da oynamaya başlamasıyla birlikte performansını daha da yukarıya yükseltecektir. Siyah beyazlıların en büyük avantajı Aboubakar gibi müthiş bir forvetinin olması. Taraftarlar Weghorst gitti diye bence üzülmesin çünkü Aboubakar var. Müthiş bir yeteneğe sahip olan Vincent Aboubakar önümüzdeki sezon en az 20 tane gol atar. ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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