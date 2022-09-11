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11 Eylül 2022 - 23:07

Necati Erkmen: 'Golü bulduk ama süre yetmedi'

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, iyi oynayarak son dakikalarda golü bulduklarını ancak sürenin yetmediğini söyledi.

SPOR
11 Eylül 2022 - 23:07
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Necati Erkmen: 'Golü bulduk ama süre yetmedi'

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Necati Erkmen, basın toplantısında açıklama yaptı. Oyuna iyi başladıklarını aktaran Erkmen, "Oyuna iyi başladık, gol bulduk. İki haftadır iyi gidiyorduk. Gol sonrası kısa sürede beraberliği yakaladılar. İkinci yarı hamle yaptık, önlem aldık. İyi oynayarak son dakikalarda da golü bulduk ancak süre yetmedi. İki haftadır kazanıyorduk. Önümüzdeki hafta önemli bir maçımız daha var. Yarından itibaren o müsabakaya hazırlanacağız" diye konuştu.

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Haber Editörü
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