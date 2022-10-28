MAGAZİN
28 Ekim 2022 - 14:10

Necati Şaşmaz'dan üzen haber! Necati Şaşmaz'ın hastalığı ne, neden yoğun bakıma alındı?

Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar rolü ile tanınan Necati Şaşmaz acil olarak yoğun bakıma alındı.

MAGAZİN
28 Ekim 2022 - 14:10
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Necati Şaşmaz'dan üzen haber! Necati Şaşmaz'ın hastalığı ne, neden yoğun bakıma alındı?


Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin efsane oyuncusu Necati Şaşmaz 'ın sağlık durumuna ilişkin son dakika bilgisi geldi. Ünlü oyuncunun yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.

Necati Şaşmaz yoğun bakıma kaldırıldı 

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Necati Şaşmaz'ın önce hastaneye sonra da yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun sevenleri aldıkları haber karşısında şaşkına dönerken konuya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.

Necati Şaşmaz neden yoğun bakıma alındı, hastalığı ne?



Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, önceki gün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Necati Şaşmaz 'ın kalp rahatsızlığı olduğu ve bu nedenle acil olarak anjiyo ameliyatına alındığı öğrenildi. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının yaklaşık 3 saat sürdüğü ve ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Basında yer alan haberlere göre, Necati Şaşmaz'ın operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun şu an iyi olduğu ifade edildi.

Oynadığı tek bir diziyle hayatı değişen Necati Şaşmaz hakkında son olarak, bir tarikatın müridi olduğuna dair haberler çıkmıştı. Öte yandan 2021 yılında boşandığı Nagehan Kaşıkçı, eski eşinden tarikat ve mehdilik iddiaları nedeniyle boşanmıştı. 

Necati Şaşmaz kimdir, kaç yaşında?

Necati Şaşmaz 15 Aralık 1971 tarihinde Elazığ'da doğmuştur. Oyunculuğunun yanı sıra senaristlik de yapan Şaşmaz, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle tanınmıştır. Ünlü isim Kurtlar Vadisi dışında başka bir yapımda rol almamıştır.

Asıl mesleği turizmcilik olan Şaşmaz, üniversite sınavında başarılı olamayınca önce Kanada'daki sonra ABD'ye gitti. Burada 6 yıl yaşadıktan sonra yeşil kart alma hakkı kazandı.

Askerliğini 1999 yılında bedelli olarak Kütahya'da yaptı. 2001 yılından sonra Türkiye 'de kalmadı kararı alan Şaşmaz, ağabeyi Raci Şaşmaz aracılığıyla Osman Sınav ile tanıştı. Bunun ardından kendisine Kurtlar Vadisi dizisinde başrol teklif edildi ve bu proje ile hayatı değişti.

Şaşmaz özel hayatında ise Nur Fettahoğlu, Yasemin Ozturk gibi isimlerle birlikte oldu. 2012 yılının Aralık ayında Nagehan Kasikci ile evlendi. Bu evliliğinden Ali Nadir ve Yusuf Emir adında iki oğlu oldu.

2019 yılında boşanma kararı alan çift, çekişmeli boşanma sürecinin ardından 2021 yılında boşandı.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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