Necati Şaşmaz'dan üzen haber! Necati Şaşmaz'ın hastalığı ne, neden yoğun bakıma alındı?

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinin efsane oyuncusu Necati Şaşmaz 'ın sağlık durumuna ilişkin son dakika bilgisi geldi. Ünlü oyuncunun yoğun bakıma kaldırıldığı açıklandı.
Necati Şaşmaz yoğun bakıma kaldırıldıKurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Necati Şaşmaz'ın önce hastaneye sonra da yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun sevenleri aldıkları haber karşısında şaşkına dönerken konuya ilişkin ayrıntılar ortaya çıktı.
Necati Şaşmaz neden yoğun bakıma alındı, hastalığı ne?
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz, önceki gün öğle saatlerinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Necati Şaşmaz 'ın kalp rahatsızlığı olduğu ve bu nedenle acil olarak anjiyo ameliyatına alındığı öğrenildi. Şaşmaz'ın anjiyo ameliyatının yaklaşık 3 saat sürdüğü ve ameliyatın ardından yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi. Basında yer alan haberlere göre, Necati Şaşmaz'ın operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun şu an iyi olduğu ifade edildi. Oynadığı tek bir diziyle hayatı değişen Necati Şaşmaz hakkında son olarak, bir tarikatın müridi olduğuna dair haberler çıkmıştı. Öte yandan 2021 yılında boşandığı Nagehan Kaşıkçı, eski eşinden tarikat ve mehdilik iddiaları nedeniyle boşanmıştı.