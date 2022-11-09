Necmettin Batırel'den olay tahmin: 80 TL birden yükselecek!







80 lira birden artacak!







Gram altın, çeyrek altın, gram altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum

Altın fiyatları için her geçen gün yeni tahminler gelmeye devam ediyor. Gram altın son olarak 1000 lirayı aşarak 1.025 liraya kadar yükselmişti. Bu yükseliş ani gerçekleşirken daha önce dolar tahminleriyle gündeme gelen Necmettin Batırel’den bir altın tahmini geldi.Dolar yorumlarıyla sık sık gündeme gelen ve “ dolar şakkanadanak düşecek “ diyerek “ Şakkadanak Necmettin “ olarak anılan Necmettin Batırel, bu kez altın yorumuyla gündeme geldi. haftaya 1000 TL’nin üzerinde başlayan gram altın için şoke eden bir açıklamada bulundu.Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Necmettin Batırel, ABD seçimlerinin sonuçlarının altın piyasasını önceden satın aldığını ve ons altının 1709 dolara yükseldiğini söyledi. Gram altının 1020 TL’yi gördüğünü belirterek daha önce altının yükseleceğini söylediğini hatırlattı. Gram altının kademeli olarak önce 1.050 TL, daha sonra da 1.100 TL’ye yükseleceği tahmininde bulundu.Necmettin Batırel’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı: “ ABD seçimlerinin sonuçları altın piyasasında önceden satın aldı. Ons 1709n dolara yükseldi. Gram altın 1020 lirayı gördü. Altının yükseleceğini söylemiştim. Fiyat kademeli olarak önce 1050 ardından 1100 lirayı görebilir “ dedi.Altın fiyatları konusunda uzmanlardan farklı açıklamalar geliyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’in tahminlerine göre de Kasım ayında gram altın yükselişe geçerek yeni rekorları beraberinde getirecek. Necmettin Batırel ise altın fiyatlarının yaklaşık 80 liralık bir artış ile 1.100 lira seviyesine çıkmasını öngörüyor.Gram altın: 1.020 TL Çeyrek altın: 1.680 TL Ons altın: 1.705 dolar Yarım altın: 3 bin 359 TL Cumhuriyet altını: 6 bin 696 TL Reşat altını: 6 bin 728 TL Altın fiyatları için kilit gününü ABD enflasyon verileri ve seçim sonuçları şekillendirecek. Analistler enflasyon rakamının düşük çıkması halinde ons altının yükseleceğini, yüksek enflasyon çıkarsa da ons altının düşeceğini ifade ediyor.