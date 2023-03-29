Nefesler tutuldu! TOGG kura sonuçları açıklanıyor: TOGG kimlere çıktı? İşte TOGG kura sonuç sorgulama ekranı!







Bugün TOGG T10X Kura Çekilişi Sonuçları Açıklandı









TOGG T10X Sipariş Teslimat Tarihi ve Fiyatları

Trumore Hakkında

Türkiye'nin ilk elektrikli akıllı cihazı TOGG T10X'in çekilişi 29 Mart 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları ve isim listesi aynı gün TOGG'un resmi YouTube kanalında yayınlandı.Sipariş hakkı kazananlar, çekiliş sonucunu 29 Mart'ta TOGG YouTube kanalında öğrenebilirler. Kazananlar ayrıca e-posta yoluyla da bilgilendirilecektir. Sipariş hakkı kazanamayanların ödeme bedeli ise en geç 14 gün içinde Trumore e-Cüzdanlarına iade edilecek ve bankalarına bağlı olarak hesaplarına geri yatırılacaktır...TOGG'un çift motorlu T10X AWD modeli 29 Ekim'de özel seri olarak piyasaya sürülecek. T10X'in AWD versiyonu, 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak. Sipariş Hakkı Kazanamayanlar Para İadelerini Alacak Bazı kullanıcılar, online alışveriş yaparken belirli bir stok sınırı nedeniyle sipariş haklarını kaybedebilirler. Bu durumda, sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ödeme bedelleri iade edilecektir. Trumore'un bu uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi okuyabilirsiniz.Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan TOGG T10X, uzun menzili ve yüksek teknolojisiyle dikkat çekmektedir. Ancak, aracın sipariş edildikten sonra ne zaman teslim edileceği ve fiyatları merak edilen konulardan biridir. Bu makalede, TOGG T10X siparişlerinin teslimat tarihleri ve fiyatları hakkında detaylı bilgi bulabilirsiniz.Trumore, Türkiye'nin önde gelen online alışveriş sitelerinden biridir. 2012 yılında kurulan Trumore, geniş bir ürün yelpazesi sunarak müşterilerine kolay ve güvenli bir alışveriş deneyimi sunmayı hedeflemektedir.