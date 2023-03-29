Nefesler tutuldu! TOGG kura sonuçları açıklanıyor: TOGG kimlere çıktı? İşte TOGG kura sonuç sorgulama ekranı!

TOGG T10X model aracının sahibi olmak isteyenler için gerçekleştirilen kura çekilişi sonuçları açıklandı! 29 Mart 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonrası, asil ve yedek talihlilerin isimleri TOGG resmi YouTube kanalı üzerinden duyuruldu. Çekilişe başvurular 27 Mart'ta sona erdi ve 12 bin ila 20 bin arasında T10X araç teslim edileceği belirtildi. Merakla beklenen sonuçlar için TOGG'un resmi internet sitesinde yer alan sonuç sorgulama ekranı kullanılabilir.
Bugün TOGG T10X Kura Çekilişi Sonuçları Açıklandı Türkiye'nin ilk elektrikli akıllı cihazı TOGG T10X'in çekilişi 29 Mart 2023 tarihinde noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları ve isim listesi aynı gün TOGG'un resmi YouTube kanalında yayınlandı.
Sipariş hakkı kazananlar, çekiliş sonucunu 29 Mart'ta TOGG YouTube kanalında öğrenebilirler. Kazananlar ayrıca e-posta yoluyla da bilgilendirilecektir. Sipariş hakkı kazanamayanların ödeme bedeli ise en geç 14 gün içinde Trumore e-Cüzdanlarına iade edilecek ve bankalarına bağlı olarak hesaplarına geri yatırılacaktır...
TOGG'un çift motorlu T10X AWD modeli 29 Ekim'de özel seri olarak piyasaya sürülecek. T10X'in AWD versiyonu, 100. Yıl Özel Serisiyle birlikte 29 Ekim 2023 tarihinden itibaren teslim edilmeye başlanacak. Sipariş Hakkı Kazanamayanlar Para İadelerini Alacak Bazı kullanıcılar, online alışveriş yaparken belirli bir stok sınırı nedeniyle sipariş haklarını kaybedebilirler. Bu durumda, sipariş hakkı kazanamayan kullanıcıların ödeme bedelleri iade edilecektir. Trumore'un bu uygulaması hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu makaleyi okuyabilirsiniz.