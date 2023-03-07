Nejat İşler ve İlayda Alişan'dan ateşli yatak sahnesi! O sahneleri görenler ağzı açık izledi!







Filmin konusu ne?







Kadroda hangi isimler var?

Netflix'te yayınlanan ve çok konuşulan "İyi Adamın 10 Günü" filminde; Nejat İşler, İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur ve Barış Falay yer alıyor. Nejat İşler ile İlayda Alişan'ın sahneleri ise çok konuşuldu.Mehmet Eroğlu'na ait İyi Adamın 10 Günü romanlarına göre uyarlanan filmde, Nejat İşler özel dedektif Sadık'a hayat veriyor. Sadık, mafyaların, insan kaçakçılarının ve katillerin arasında çeşitli olaylar ile yer ediniyor.Filmin kadrosunda Nejat İşler ile birlikte; İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur, Barış Falay, Esra Ronabar, İpek Türktan Kaynak, İlayda Akdoğan, Ata Artman, Gözde Kaya, Kaan Turgut, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu ve Kadir Çermik olmak üzere pek çok ünlü isim rol almakta.Film hakkında sosyal medyada en çok konuşulan sahneler ise İlayda Alişan ve Nejat İşler 'in yer aldığı sahneler oldu.