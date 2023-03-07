MAGAZİN
07 Mart 2023 - 12:30

Nejat İşler ve İlayda Alişan'dan ateşli yatak sahnesi! O sahneleri görenler ağzı açık izledi!

İyi Adamın 10 Günü filminde çok konuşulacak görüntüler! Sahneler neden olay oldu? İşte detaylar...

MAGAZİN
07 Mart 2023 - 12:30
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Nejat İşler ve İlayda Alişan'dan ateşli yatak sahnesi! O sahneleri görenler ağzı açık izledi!


Netflix'te yayınlanan ve çok konuşulan "İyi Adamın 10 Günü" filminde; Nejat İşler, İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur ve Barış Falay yer alıyor. Nejat İşler ile İlayda Alişan'ın sahneleri ise çok konuşuldu.

İlayda Alişan ve Nejat İşler

Filmin konusu ne?



Mehmet Eroğlu'na ait İyi Adamın 10 Günü romanlarına göre uyarlanan filmde, Nejat İşler özel dedektif Sadık'a hayat veriyor. Sadık, mafyaların, insan kaçakçılarının ve katillerin arasında çeşitli olaylar ile yer ediniyor.

Kadroda hangi isimler var?

Filmin kadrosunda Nejat İşler ile birlikte; İlayda Alişan, Şenay Gürler, Nur Fettahoğlu, Yurdaer Okur, Barış Falay, Esra Ronabar, İpek Türktan Kaynak, İlayda Akdoğan, Ata Artman, Gözde Kaya, Kaan Turgut, Erdal Yıldız, Rıza Kocaoğlu ve Kadir Çermik olmak üzere pek çok ünlü isim rol almakta.

İlayda Alişan

Film hakkında sosyal medyada en çok konuşulan sahneler ise İlayda Alişan ve Nejat İşler 'in yer aldığı sahneler oldu.

EDİTÖR
Zeynep Sude Yeşil
Zeynep Sude Yeşil
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