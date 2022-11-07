MEDYA
07 Kasım 2022 - 12:56

Neler Oluyor Hayatta programında sunucu krizi yaşandı! Nur Tuğba Namlı gitti yeni isim geldi!

Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına geçen Neler Oluyor Hayatta programında sunucu krizi yaşandığı gündeme damgasını vurdu. Sunucu olarak programda yer alan Nur Tuğba Namlı'nın programda yer almaması dikkatlerden kaçmadı. İşte, Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu belli oldu. işte detaylar...

MEDYA
07 Kasım 2022 - 12:56
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Neler Oluyor Hayatta programında sunucu krizi yaşandı! Nur Tuğba Namlı gitti yeni isim geldi!


Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı olurken sevilen isim Namlı'nın kısa süre önce doğum yaptığı ve bu nedenle ekranlardan geri kaldığı bilinirken yeni bir karar alındığı magazin gündemine damgasını vurdu. Cuma günü yayınlanan yeni bölümde doğum iznine ayrılacağından yerine başka bir ismin geleceğini duyurdu.

NELER OLUYOR HAYATTA YENİ SUNUCU

Kanal D ekranlarında her sabah erken saatlerde izleyici karşısına geçen Neler Oluyor Hayatta programında Nur Tuğba'nın doğum iznine çıkmasından ötürü yerine başka ismin bakacağı canlı yayında açıklandı. 7 Kasım itibariyle yeni isim ise Hilal Özdemir Babacan oldu.



Neler oluyor hayatta yeni sunucu

HİLAL ÖZDEMİR BABACAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1989 yılında dünyaya gelen Özdemir, ortaokul ve lise eğitimini Eyüboğlu Koleji'nde tamamlarken üniversite seçimi ise İstanbul Üniversitesi Medya ve İletişim sistemleri bölümü oldu. Bunun üzerine Özdemir, ayrıca Rotterdam Erasmus Üniversitesi’nde medya eğitimi almıştır.

birçok kanalda haber spikerliği yapan Hilal Özdemir Babacan, 7 Kasım itibariyle artık Neler Oluyor Hayatta programında yer alacaktır. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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