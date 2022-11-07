Neler Oluyor Hayatta programının sunucusu Hakan Ural ve Nur Tuğba Namlı olurken sevilen isim Namlı'nın kısa süre önce doğum yaptığı ve bu nedenle ekranlardan geri kaldığı bilinirken yeni bir karar alındığı magazin gündemine damgasını vurdu. Cuma günü yayınlanan yeni bölümde doğum iznine ayrılacağından yerine başka bir ismin geleceğini duyurdu.
MEDYA
07 Kasım 2022 - 12:56
Neler Oluyor Hayatta programında sunucu krizi yaşandı! Nur Tuğba Namlı gitti yeni isim geldi!
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına geçen Neler Oluyor Hayatta programında sunucu krizi yaşandığı gündeme damgasını vurdu. Sunucu olarak programda yer alan Nur Tuğba Namlı'nın programda yer almaması dikkatlerden kaçmadı. İşte, Neler Oluyor Hayatta programının yeni sunucusu belli oldu. işte detaylar...
MEDYA
07 Kasım 2022 - 12:56
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