Nepal'de katliam gibi kaza! Yolcu uçağı havalimanında yere çakıldı: Can kaybı rakamı korkunç!













YOLCU UÇAĞI DÜŞER DÜŞMEZ ALEV ALDI

Nepal'deki Pokhara Uluslararası Havalimanı'nın pistine içinde 72 yolcunun bulunduğu bir yolcu uçağı düştü. Kurtarma operasyonları sırasında havalimanı kapatıldı. Uçağın başkent Katmandu'dan Pokhara'ya gitmek üzere yola çıktığı ortaya çıktı.Olay yerine ait ilk görüntüler kazanın büyüklüğünü ortaya koydu. 72 kişinin içinde bulunduğu uçaktaki kurtarma çalışmaları sırasında yolculardan 67'sinin hayatını kaybettiğinin belirlendiği bildirildi.Nepal'de korkunç bir uçak kazası meydana geldi. 68 yolcusu ve aynı zamanda 4 mürettabatı bulunan bir uçak, kötü hava koşulları çerçevesinde Pokhara Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalıştı. İniş yaparken kontrolden çıkan yolcu uçağı piste çakıldı.Uçağın piste çarptığında alevler içinde kaldığı bildirildi. Nepal Sivil Havacılık Otoritesi (CAAN), olay için yerel halkın, güvenlik görevlilerinin ve ambulansların seferber edildiğini söyledi. İç hatlar uçağı olduğu söylenen yolcy uçağının Seti Boğazı'ndan sabah 10: 50'de Pokhara Uluslararası Havalimanı ile temasa geçtiği fakat daha sonra düştüğü aktarıldı.AFP'nin bildirdiğine göre kurtarma operasyonlarında 67 kişinin cansız bedenine ulaşılırken ölü sayısının artmasından endişe duyulduğu kaydedildi.