Nepal'in Sudurpashchim eyaletinin Accham bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından bölgede sel ve toprak kaymaları meydana geldi. Bölgeye birden fazla ilk yardım ve arama kurtarma ekipleri yollandı. Yetkililer, selde 17 kişinin hayatını kaybettiğini, kayıp 6 kişi için bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. Polis Müfettişi Bhola Bahadur Rawal, Bhimdutta Otoyolu'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığını söyledi.
DÜNYA
17 Eylül 2022 - 20:03
Nepal'de sel ve toprak kayması: 17 ölü
Nepal'in Sudurpashchim eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması nedeniyle 17 kişi hayata gözlerini yumdu.
DÜNYA
17 Eylül 2022 - 20:03
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