DÜNYA
18 Eylül 2022 - 11:48

Nepal'de sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 22 ölü, 10 yaralı

Nepal'in Sudurpashchim eyaletinde meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükselirken, 10 kişinin yaralandığı açıklandı.

DÜNYA
18 Eylül 2022 - 11:48
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Nepal'de sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor: 22 ölü, 10 yaralı


Nepal'in Sudurpashchim eyaletinin Accham bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel ve toprak kayması felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yaşamını yitirenlerin sayısının 22'ye yükseldiği ve yaralı sayının 10 olduğu bildirildi. Polis Müfettişi Bhola Bahadur Rawal, Bhimdutta Otoyolu'nda meydana gelen toprak kayması nedeniyle yolun trafiğe kapatıldığını söylemişti.



Resmi verilere göre, bu yıl yaşanan sel ve toprak kayması felaketlerinde en az 70 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise kayboldu.

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Haber Editörü
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