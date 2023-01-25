Nerden ne zaman emekli olunduğuz fark etmiyor! Emekli olan herkese 7000 TL ek ödeme kesinleşti: Bu devirde ilaç gibi gelecek!







AKBANK OCAK AYI PROMOSYON KAMPANYASI







2023 yılına girilmesiyle beraber ilk ayında devam edecek promosyon kampanyası açıklanmaya başladı. Akbank tarafından emekli vatandaşlara promosyon ödemesi yapılırken bankalar kendi arasında yarışa girerek müşteri sayıları yükseltmek adına rekabet başladı. En yüksek başarıyı yakalamaya çalışan bankalarda 2023 yılında faaliyetlerine hız verilecektir. Akbank promosyon ödemelerine dair gerekli bilgiler haberimizde.-500 TL altında maaş alanlara: 4200 Türk Lirası -500 TL – 7.500 TL arasında maaş alanlara: 4850 TL -500 TL – 10.000 TL arasında maaş alanlara: 6250 TL -10.000 TL ve üzeri maaş alanlara: 7000 TL -SGK emekli maaşını akbank üzerinden alanlara 7 bin TL Akbank tarafından emeklilere verilen promosyon ödemelerinde artışlar yapılırken. Emekli Sandığı, bağkur, SSK emeklilerine 1-31 Ocak 2023 tarihleri arasında maaşını Akbank'a taşıyanlar bu kampanyadan yararlanabilir. Maaş taşıma işlemi sonrasında 3 yıl için taahhüd edilir.