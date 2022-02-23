Neslihan Atagül, bomba gibi projeyle ekranlara geri dönüyor!













Ekranların en sevilen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı'nda "Nare" rolüne hayat veren ve herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Neslihan Atagül, bağırsak sendromu geçirmiş ve sevdiği diziden de ekranlardan da uzak kalmak zorunda kalmıştı.Bir süredir tedavi gören Neslihan Atagül'ün hastalığını atlattığı ce sağlığına kavuştuğu öğrenilirken, bu sırada herhangi bir projede yer alamayan güzel oyuncunun ekranlara geri dönme kararı aldığı aktarıldı.Star TV'nin yeni sezon için çekmeyi planladığı bir dizi için anlaşma yaptığı söylenilen Neslihan Atagül'ün TMC Film’in patronu Erol Avcı’yla el sıkıştığı konuşulurken güzel oyuncunun başrol oynayacağı dizinin bir kitap uyarlaması olduğu ve adının da 'Gecenin Ucunda' isimli bir romandan aldığı belirtildi.Peride Celal imzasını taşıyan romanın dizi uyarlamasında dizinin senaryosunu Emre Özdur ve Başar Başaran yazarken yönetmen ve diğer oyuncuların kadrosunun önümüzdeki haftalarda netlik kazanacağı aktarıldı.