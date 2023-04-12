Neslihan Atagül'den baş döndüren dans! Yeni dizisi için kuralları yok saydı: Seksi dansı gündem oldu!













1986 Yeşilçam yapımı olan Aaah Belinda filmiyle beraber hafızalara kazınan Müjde Ar sonrasında tekrar o duyguları yaşatacak proje gündeme geldi. Netflix üzerinden yayınlanan yeni film Aaahh Belinda filminin başrolü Neslihan Atagül olurken bununla beraber Serkan Çayoğlu, Beril Pozam ve Necip Memili gibi isimler filmde yer aldı. Başarılı oyuncu Neslihan Atagül'ün yağmur altında dans etmesi sosyal medya üzerinden kısa sürede yayılırken gündemin en çok konuşulan konusu haline geldi. Güzel isim dansının yanı sıra sevişme sahneleriyle de adından bahsettirdi.Aahh Belinda filminin sahneleri dikkat çekmeye devam ederken özellikle yağmur altında dans sahnesi gündeme damgasını vurdu. Sırılsıklam olup dans eden Atagül, cesur hareketleriyle takdir topladı. Dans bölümlerinde başarılı ismin elbisesiyle frikik vermesi ve bundan kaçınmadığı görülüyor.