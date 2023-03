Neslihan Atagül ipleri kopardı! O karar sonrası evden koşarak kaçtı: Büyük aşkta hüsran

NESLİHAN ATAGÜL ARTIK DAYANAMADI! EVİ TERK ETTİ; KADİR DOĞULU’NUN GÖZÜNE UYKU GİRMİYOR! “NAZAR DEĞDİ!”







2016 yılında nikah masasına oturan Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti aşklarını her fırsatta dile getiren çiftlerden birisi. Ama uzun zamandır evliliklerinin üzerinde karabulutlar dolaştığı söyleniyor. bu söylentiler Neslihan Atagül’ün Kadir Doğuluyu terk ettiği iddiasıyla da alevlenmiş durumda. Detaylar haberimizde…Star TV’de yayınlanan Gecenin Ucunda dizisi ile muhteşem bir çıkış yapan Neslihan Atagül özel yaşantısıyla da gündemden düşmüyor. Aynı dizide başrol lan Neslihan Atagül ve Eşi Kadir Doğulu arasında sert rüzgarlar esiyor. Nesliah Atagül’ün “artık dayanamıyorum” deyip evi terk etmesiyle beraber eşi Kadir Doğulu’nun gözüne uyku girmediği konuşuluyor. Her zaman parmakla gösterilen bu çifte nazar değdiği konuşuluyor. İşte haberin devamı… Show TV’de yayınlanan Fatih Harbiye dizisinde Kadir Doğulu ile tanışan Neslihan Atagül'ün romantik ilişkileri ve uyumları milyonların dikkatini çekti. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun bu uyumlarını herkes konuşurken, çiftimiz dizinin sona ermesinden iki yıl sonra aşklarını nikahla taçlandırmışlardı. Son dönemler de sadece işlerine odaklanan Kadir doğulu ve Neslihan Atagül çiftiyle ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar… Başrollerini Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun paylaştığı Gecenin Sonu'nun 26. bölümünün final olacağı geçtiğimiz günlerde ortaya çıkmıştı. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun dizisi istenilen reytingi almasa da ikilinin uyumları diziyi bir süre daha devam ettirdi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin aralarının çok iyi olduğu ve aşklarını her defasında dile getirdikleri biliniyor. Ama sevenlerini üzecek kötü bir haber geldi. Peki Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çifti boşanıyor mu? Sosyal medyada gündem olan iddialara göre Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu arasında skandal bir kriz çıktı. Atagül, Kadir Doğulu'nun sözlerine dayanamayınca. "Senden uzaklaşmak bir nebze olsun iyi gelecek" deyip evden çıktı. Artık ailesiyle vakit geçiren Atagül hayranlarını şok etti. İddialar arasında ikilinin bu konuda fikir ayrılıkları olduğu için böyle bir şey yaşandığı konuşuluyor. Öte yandan Kadir Doğulu ise eşini üzdüğü için pişman oldu ama Atagül'e düşünmesi için zaman verdiği iddia ediliyor. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu cephesinden henüz bir açıklama yapılmadı. Peki bu örnek çift hakkında ortaya atılan iddialar hakkında sizler ne düşünüyorsunuz?