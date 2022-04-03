Neslihan Atagül'ün aklı adada kaldı! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzlerinden olan Neslihan Atagül, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğuluyla nikah masasına oturmuştu. En son Sefirin Kızı dizisiyle ekranlara gelen güzel oyuncu, yaşadığı sağlık problemi sebebiyle diziyi bırakmak zorunda kalmıştı.







Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Atagül, yazar Peride Celal'in 1963 yılında kaleme aldığı ve "En güzel aşk romanım" dediği 'Gecenin Ucunda'da 'Avukat Macide' karakterine hayat verecek.







Başarılı oyuncunun yer aldığı yeni projede patronlarından biri TMC Film'in sahibi Erol Avcı olurken, Alim Yapım'ın kurucusu olan eşi Kadir Doğulu’da bir diğer yapımcı oldu.

Anlaşmanın ardından tatil için soluğu Seyşeller adasında alan neslihan atagül ve kadir doğulu çiftinin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar hayranları tarafında beğeni yağmuruna tutuldu.