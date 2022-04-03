MAGAZİN
03 Nisan 2022 - 16:45
Güncelleme: 03 Nisan 2022 - 16:45

Neslihan Atagül'ün aklı adada kaldı! Tatil pozlarına beğeni yağdı

Meslektaşı Kadir Doğulu ile evli olan oyuncu Neslihan Atagül, yeni bir projeyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Proje anlaşmasının imzaları atılır atılmaz soluğu Seyşeller’de alan güzel oyuncunun tatil pozları sosyal medyayı salladı.

MAGAZİN
03 Nisan 2022 - 16:45
Güncelleme: 03 Nisan 2022 - 16:45
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Neslihan Atagül'ün aklı adada kaldı! Tatil pozlarına beğeni yağdı
Duru güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan yüzlerinden olan Neslihan Atagül, 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Kadir Doğuluyla nikah masasına oturmuştu. En son Sefirin Kızı dizisiyle ekranlara gelen güzel oyuncu, yaşadığı sağlık problemi sebebiyle diziyi bırakmak zorunda kalmıştı. 




Uzun süredir herhangi bir projede yer almayan Atagül, yazar Peride Celal'in 1963 yılında kaleme aldığı ve "En güzel aşk romanım" dediği 'Gecenin Ucunda'da 'Avukat Macide' karakterine hayat verecek.



Başarılı oyuncunun yer aldığı yeni projede patronlarından biri TMC Film'in sahibi Erol Avcı olurken, Alim Yapım'ın kurucusu olan eşi Kadir Doğulu’da bir diğer yapımcı oldu.

Anlaşmanın ardından tatil için soluğu Seyşeller adasında alan neslihan atagül ve kadir doğulu çiftinin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar hayranları tarafında beğeni yağmuruna tutuldu.  

Ünlü çiftin tatili sona erse de Atagül’ün tatil paylaşımları hız kesmeden devam ediyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ‘Evet özlemiş olabilirim’ notunu düşen 29 yaşındaki güzel oyucu, tatil pozlarıyla herkesi kendine hayran bıraktı.

EDİTOR
Hülya Karabaş
Hülya Karabaş
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