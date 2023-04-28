Neslihan Atagül'ün aşkta gülmeyen şansı işte güldü! Dizisi final yapar yapmaz o projeye başlıyor







YENİ PROJESİ DİJİTAL PLATFORMDA OLACAK











Türk televizyon dünyasının sevilen yıldızlarından Neslihan Atagül, son olarak Gecenin Ucunda dizisinde canlandırdığı Macide karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Kadir Doğulu ile başarılı bir uyum yakalayan Atagül, dizinin sevilen karakterlerinden biri haline gelmişti. Ancak dizi, 26. bölümüyle ekrana veda etmiş ve hayranları, Neslihan Atagül'ün yeni projesini merak etmeye başlamıştı. Atagül, kısa bir süre dinlenme kararı aldıktan sonra yeni bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. İddialara göre ünlü oyuncunun yeni projesi, dijital bir platformda izleyicilerle buluşacak. Oyuncunun hayranları, hangi projede yer alacağını merakla bekliyor.Neslihan Atagül, genç yaşına rağmen Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri haline geldi. Daha önce de birçok başarılı projede yer alan Atagül büyük bir çıkış yakalamıştı. Ünlü oyuncu, aynı zamanda birçok markanın da reklam yüzü olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemde dijital platformların artmasıyla birlikte birçok ünlü oyuncu da bu platformlarda yer almaya başladı. Neslihan Atagül'ün de dijital platformlarda izleyiciyle buluşacak olması, hayranları tarafından büyük bir heyecanla karşılanıyor.