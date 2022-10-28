MAGAZİN
28 Ekim 2022 - 14:11

Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus genlerinden geliyor! Annesini görenler resmen büyülendi

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül yeni dizisiyle ekranlara geri döndü. Bu sırada güzel oyuncunun annesiyle benzerliği ortaya çıktı. İşte Neslihan Atagül'ün Rus annesi..

MAGAZİN
28 Ekim 2022 - 14:11
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Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus genlerinden geliyor! Annesini görenler resmen büyülendi


Yaprak Dökümü dizisindeki ‘Deniz’ karakteriyle hayatımıza giren ve daha sonra birçok dizinin başrolünde oynayan Neslihan Atagül, Gecenin Ucunda dizisi ile ekranlara geri döndü. Eşi Kadir Doğulu ile Fatih Harbiye dizisinden sonra yeniden aynı yapımda yer alan oyuncu bu kez annesi ile gündeme geldi. Rus annesinin güzelliği ile konuşulan Neslihan Atagül’ün annesi herkes tarafından merak ediliyor.

Neslihan Atagül’ün Rus genleri ağır basmış

Star TV ekranlarında 2019 yılında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterini canlandıran Neslihan Atagül, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle diziden ayrılmıştı. Bir süredir herhangi yapımda yer almayan oyuncu şimdilerde eşi Kadir Doğulu ile birlikte Gecenin Ucunda dizisinde rol alıyor.



Sefirin Kızı dizisi devam ederken geçirdiği rahatsızlık sonrasında iyileşen oyuncu, ekranlara geri dönerek mesleğine devam ediyor.

Renkli gözleri ve duru güzelliği ile çok konuşulan oyuncu bu kez annesi ile gündeme geldi. 28 yaşındaki güzel oyuncunun Rus annesine olan benzerliği gözlerden kaçmadı.

Neslihan Atagül’ün annesini görenler ise ünlü oyuncunun güzelliğini annesinden aldığını söylüyor.

İşte Neslihan Atagül’ün Rus güzeli annesi:

Neslihan atagül annesi

Neslihan atagül annesi

Neslihan Atagül kimdir?

1992 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Neslihan Atagül’ün annesi beyaz Rus, babası ise Çerkesdir. İlk kamera önü deneyimini 2005 yılında oynadığı reklam filmi ile yaşamıştır. Neslihan Atagül, 2006-2011 yılları arasında Yaprak Dökümü dizisinde oynamıştır. İlk Aşk adlı filmdeki rolünden dolayı Altın Koza Film Festivali’nde “ Umut Veren Genç Kadın Oyuncu “ rolüne layık görülmüştür.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro bölümünde lisans eğitimi alan oyuncu, Yaprak Dökümü’nden sonra Mahsun Kırmızıgül imzası taşıyan Hayat Devam Ediyor adlı dizide oynadı. Araf filminde Özcan Deniz ile, Kara Sevda adlı dizide de Burak Özçivit ile başrolü paylaştı.

2013 yılında yayınlanan Fatih Harbiye dizisinde rol arkadaşı Kadir Doğulu ile 2016 yılında dünyaevine girdi. Aralık 2019’da Sefirin Kızı dizisinde Nare rolünü canlandıran oyuncu, 2020 yılında da Hadsiz adlı çevrimiçi aylık dergi çıkarmaya başladı. Ünlü oyuncu şu an Gecenin Ucunda adlı televizyon dizisinde rol almaktadır.

Sosyal medyanın aktif ünlülerinden biri olan Neslihan Atagül’ün Instagram’da milyonlarca takipçisi bulunuyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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