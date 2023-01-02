MAGAZİN
02 Ocak 2023 - 15:39

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu evliliklerinde sorun var demişti hikayenin gerçeği herkesi şoke etti

O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümünde ünlü çiftin anlattıkları hikayenin başkasına ait olduğu iddia edildi…

MAGAZİN
02 Ocak 2023 - 15:39
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu evliliklerinde sorun var demişti hikayenin gerçeği herkesi şoke etti


Başarılı oyuncu Neslihan Atagül ve meslektaşı ve eşi Kadir Doğulu katıldıkları O Ses Türkiye Yılbaşı özel bölümüne konuk olmuştu. Oyuncu Kadir Doğulu eşiyle birlikte seçtikleri şarkıyı okuduktan sonra evliliklerinde yaşadıkları bir sorunu juriler ve izleyiciyle paylaşmıştı. Herkesi şaşırtan bu hikayenin aslında ünlü çifte ait olmadığı iddia edildi. Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu

Çok kızmıştım 

Ünlü oyuncu Kadir Doğulu oyuncu eşi Neslihan Atagül ile evliliğinde yaşadığı bir sorunu şu sözlerle anlattı. ‘Bir gün çok sert bir tartışma yaşadık. Ben kapıyı çarpıp çıktım. Akşam eve döndüğümde Neslihan koltukta uyuyordu. Normalde orada bırakmam alır yatağa götürürüm ama yapmadım. Gittim ve yattım. Sabah yanıma gelmişti. İkimizde sinirliyiz bende acaba biraz ara mı versek diye sordum oda tamam dedi. Aradan saatler geçti evdeyiz birlikte biraz vakit geçirdik. Ben dışarı çıkmaya karar verdim o sırada geldi ve boynuma sarılıp oradan öptü. Durup konuştuk. Ben akşam eve geldiğimi onu normalde alıp yatağa götüreceğimi ama o gece götürmediğimi söyledim. Neslihan’da fark ettim ve bekledim beni almanı dedi. Bende aç mısın diye sormanı bekledim dedi. İşte o gün bir miladımız var. Bence konuşarak bir çok şey anlaşılabilir’ diyerek yaşadıkları bir anıyı anlatmıştı. Ünlü çiftin bu anısı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ortaya atılan yeni bir iddiaya göre bi hikaye bir aile danışmanının sosyal medya hesabında paylaştığı bir hikayeye benzetildi. Sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Hikayenin çalıntı olduğu iddiaları güçlenirken ünlü çiftten herhangi bir açıklamaysa gelmedi. Kadir Doğulu



Kadir Doğulu

Kadir Doğulu

Kadir Doğulu

Kadir Doğulu

Kadir Doğulu

Kadir Doğulu

Aile danışmanının sosyal medya paylaşımı ortaya çıktıktan sonra ünlü çiftin hikayesi sosyal medyada çok konuşuldu. İşte bazı kullanıcıların tepkileri. Kadir Doğulu

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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