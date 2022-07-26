MAGAZİN
26 Temmuz 2022 - 11:11

Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgili rolleri gerçeğe dönüştü iddiası!

Bir süre önce rol arkadaşı Gökhan Alkan ile ilişki yaşayan ve evliliğe doğru giden ilişkisini bitiren Nesrin Cavadzade'nin yeni dizi aşkına tutulduğu söyleniyor. Dedikodulara göre güzel oyuncunun gönlünü diğer meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu’na kaptırdığı konuşuluyor.

MAGAZİN
26 Temmuz 2022 - 11:11
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Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgili rolleri gerçeğe dönüştü iddiası!


Bir dizi aşkı daha gerçeğe dönüştü iddiası, magazin dünyasında kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı. Bir süre önce ünlü oyuncu Gökhan Alkan ile olan birlikteliğini sonlandıran Nesrin Cavadzade, TV ekranlarından yayınlanan 'Üç Kuruş' isimli dizide birlikte rol aldığı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile bir birlikteliğe başladığı söyleniyor.

Nesrin Cavadzade



Gökhan Alkan ile olan ilişkisi evliliğe doğru giderken birden yollarını ayıran Nesrin Cavadzade, kendisini işine verirken bir süre önce de sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti.

Nesrin Cavadzade

Uraz Kaygılaroğlu ile yeni bir aşk mı başladı?

Show TV ekranlarından yayınlanan'Üç Kuruş' isimli dizide rol alan Nesrin Cavadzade, buradaki rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte olduğu söylentileri gizlilikten çıkmaya başladı. 

Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu

Magazin dedikodularına göre Cavadzade'nin gönlümü rol arkadaşına kaptırdığı ve bu sayede yeni bir dizi aşkının ortaya çıktığı söyleniyor.

Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu

Üç Kuruş dizisinde iki sevgiliyi canlandıran ikilinin aralarında bir aşk başladığı ve bu aşklarını da bir süre gözlerden uzak tutmak istedikleri söylenirken 39 yaşındaki güzel oyuncunun, ilişkisini gizli tutma nedeni olarak ise Gökhan Alkan'dan yeni ayrıldığı için yeni aşkını şimdilik kimselere söylemek istemediği ifade ediliyor.

Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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