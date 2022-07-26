Nesrin Cavadzade ve Uraz Kaygılaroğlu'nun sevgili rolleri gerçeğe dönüştü iddiası!

Bir dizi aşkı daha gerçeğe dönüştü iddiası, magazin dünyasında kulaktan kulağa konuşulmaya başlandı. Bir süre önce ünlü oyuncu Gökhan Alkan ile olan birlikteliğini sonlandıran Nesrin Cavadzade, TV ekranlarından yayınlanan 'Üç Kuruş' isimli dizide birlikte rol aldığı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile bir birlikteliğe başladığı söyleniyor.
Gökhan Alkan ile olan ilişkisi evliliğe doğru giderken birden yollarını ayıran Nesrin Cavadzade, kendisini işine verirken bir süre önce de sevgilisiyle olan tüm fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmişti.
Uraz Kaygılaroğlu ile yeni bir aşk mı başladı?Show TV ekranlarından yayınlanan'Üç Kuruş' isimli dizide rol alan Nesrin Cavadzade, buradaki rol arkadaşı Uraz Kaygılaroğlu ile birlikte olduğu söylentileri gizlilikten çıkmaya başladı.
Magazin dedikodularına göre Cavadzade'nin gönlümü rol arkadaşına kaptırdığı ve bu sayede yeni bir dizi aşkının ortaya çıktığı söyleniyor.
Üç Kuruş dizisinde iki sevgiliyi canlandıran ikilinin aralarında bir aşk başladığı ve bu aşklarını da bir süre gözlerden uzak tutmak istedikleri söylenirken 39 yaşındaki güzel oyuncunun, ilişkisini gizli tutma nedeni olarak ise Gökhan Alkan'dan yeni ayrıldığı için yeni aşkını şimdilik kimselere söylemek istemediği ifade ediliyor.