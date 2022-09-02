EKONOMİ
02 Eylül 2022 - 14:56

Net döviz pozisyonu açığı Haziran ayında azaldı

Net döviz pozisyonu açığı 100 milyar 78 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Mayıs 2022 dönemine göre 5 milyar 848 milyon dolar azaldı.

EKONOMİ
02 Eylül 2022 - 14:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Net döviz pozisyonu açığı Haziran ayında azaldı


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2022 yılı Haziran ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verilerini paylaştı. Haziran 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mayıs 2022 verilerine göre varlıklar 224 milyon dolar artarken, yükümlülükler 5 milyar 624 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 100 milyar 78 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Mayıs 2022 dönemine göre 5 milyar 848 milyon dolar azaldı.

Haziran 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; daha önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 355 milyon dolar azalırken, ihracat alacakları ve ülke dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 370 milyon dolar ve 260 milyon dolar arttı ve sonuç olarak varlıklar 224 milyon dolar arttı. Yükümlülük dağılımında ise; daha önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve ülke dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 4 milyar 779 milyon dolar ve 1 milyar 384 milyon doları azalırken, ithalat borçları 539 milyon dolar arttı ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 5 milyar 624 milyon dolar azaldı.



Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Haziran 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mayıs 2022 dönemine göre 522 milyon dolar azalırken, uzun vadeli olanlar 4 milyar 257 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1 milyar 163 milyon dolar artarken, uzun vadeli krediler 2 milyar 9 milyon dolar azaldı.

Haziran 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 145 milyar 484 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 84 milyar 650 milyon dolar olarak gerçekleşti. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60 milyar 834 milyon dolar olarak gerçekleşerek Mayıs 2022 dönemine göre 677 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 32 düzeyinde.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
BSH, sürdürülebilir ve akıllı ürünlerini İFA’da sergiliyor
BSH, sürdürülebilir ve akıllı ürünlerini İFA’da sergiliyor
Yeni televizyon deneyimi için Vestel ve Xperi işbirliği
Yeni televizyon deneyimi için Vestel ve Xperi işbirliği
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına ilk uyan market Ankara’da bir zincir market oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısına ilk uyan market Ankara’da bir zincir market oldu
SOCAR Türkiye, Granfondo İzmir Bisiklet Yarışması’nın ana sponsoru oldu
SOCAR Türkiye, Granfondo İzmir Bisiklet Yarışması’nın ana sponsoru oldu
İstanbul'un enflasyon oranı yüzde 99.91'e çıktı!
İstanbul'un enflasyon oranı yüzde 99.91'e çıktı!
Motorinde 2 TL benzinde 1 TL indirim beklentisi!
Motorinde 2 TL benzinde 1 TL indirim beklentisi!
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...