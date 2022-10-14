TEKNOLOJİ
14 Ekim 2022 - 14:03

Netflix, 12 ülkede reklamlı üyelik planını devreye sokuyor!

Netflix, abone kayıplarına başladıktan sonra önümüzdeki ay 12 ülkede reklam abonelik planları başlatmaya karar verdi. Türkiye, bu açıklanan ülke seçeneklerindeki ülkeler arasında yer almıyor.

TEKNOLOJİ
14 Ekim 2022 - 14:03
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Netflix, 12 ülkede reklamlı üyelik planını devreye sokuyor!


190'dan fazla ülkede faaliyetini sürdüren dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, sektöre yeni giriş yapan diğer platformlardan dolayı dünya çapında ciddi bir abone kayıpları yaşadı. 2011'den bu güne kadar ilk kez bu kadar abone kaybı yaşayan platform, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 binden fazla kullanıcısına veda etmek zorunda kaldı.

Netflix, 12 ülkede reklamlı üyelik planı



Bu rekor kayıpların ardından platform, önümüzdeki ay 12 ülkede reklamlı üyelik planlarını başlatacak. 3 Kasım tarihinden itibaren izlenen içeriklerde saat başına 4 vaya 5 dakikalık reklam olacak. Platformdaki içeriğin çoğuna erişilecek, ancak tümüne değil..

Netflix, 12 ülkede reklamlı üyelik planı

12 ÜLKEDE REKLAMLI ÜYELİK PLANI

Basic With Ads adı verilen düşük maliyetli, reklam destekli üyelik bedelinin ise 6,99 dolar olacağı öğrenildi. Temel reklamsız üyelik 9,99 ABD dolar, HD akış ve en iyi üyelik 19,99 ABD dolar olarak belirlendi.

Netflix, 12 ülkede reklamlı üyelik planı

Reklamlı üyelikler; Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık'ta kullanılabilecek. Türkiye ise bu seçeneği ilk açıklayan ülkelerden biri değildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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