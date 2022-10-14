Netflix, 12 ülkede reklamlı üyelik planını devreye sokuyor!













12 ÜLKEDE REKLAMLI ÜYELİK PLANI

190'dan fazla ülkede faaliyetini sürdüren dünyanın en popüler dijital yayın platformu Netflix, sektöre yeni giriş yapan diğer platformlardan dolayı dünya çapında ciddi bir abone kayıpları yaşadı. 2011'den bu güne kadar ilk kez bu kadar abone kaybı yaşayan platform, 2022'nin ilk çeyreğinde 200 binden fazla kullanıcısına veda etmek zorunda kaldı.Bu rekor kayıpların ardından platform, önümüzdeki ay 12 ülkede reklamlı üyelik planlarını başlatacak. 3 Kasım tarihinden itibaren izlenen içeriklerde saat başına 4 vaya 5 dakikalık reklam olacak. Platformdaki içeriğin çoğuna erişilecek, ancak tümüne değil..Basic With Ads adı verilen düşük maliyetli, reklam destekli üyelik bedelinin ise 6,99 dolar olacağı öğrenildi. Temel reklamsız üyelik 9,99 ABD dolar, HD akış ve en iyi üyelik 19,99 ABD dolar olarak belirlendi.Reklamlı üyelikler; Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Brezilya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Güney Kore, Meksika, İspanya ve Birleşik Krallık'ta kullanılabilecek. Türkiye ise bu seçeneği ilk açıklayan ülkelerden biri değildi.