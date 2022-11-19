Netflix 1899 dizisi uyarlama mı? 1899 dizisi nereden uyarlama?







NETFLİX 1899 DİZİSİ UYARLAMA MI?







Netflix 1899 dizisi izleyicilerin karşısına çıkarken yapımda ise Dark'ın imzası vardır. Gizem, korku, aksiyonun fazlasıyla yaşandığı 1899 dizisi sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Netflix 1899 uyarlama mı? Netflix 1899 dizisi nereden uyarlandı?Yeni yüzyılda Amerika'da yeni bir hayat kurma çabası olan Londra'da New York'a gemi ile yola çıkan Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen göçmenlerle açık deniz de denk gelinmesiyle yolculuk beklenmedik bir hal alır. 1899'un hikayesi Jantje Friese ve Baran bo Odar tarafından hazırlanmasıyla ilgi gösterile dizi herhangi bir kitaptan uyarlanmıyor.