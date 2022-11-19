Dizi
19 Kasım 2022 - 09:30

Netflix 1899 dizisi uyarlama mı? 1899 dizisi nereden uyarlama?

Sevilen dijital platformlardan olan Netflix zengin içeriklerine devam ederken 1899 dizisinin uyarlama olup olmadığı tartışma konusu oldu. Birçok uygulamada popüler olan 1899 dizisi uyarlamam mı? İşte detaylar...

Dizi
19 Kasım 2022 - 09:30
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Netflix 1899 dizisi uyarlama mı? 1899 dizisi nereden uyarlama?


Netflix 1899 dizisi izleyicilerin karşısına çıkarken yapımda ise Dark'ın imzası vardır. Gizem, korku, aksiyonun fazlasıyla yaşandığı 1899 dizisi sosyal medya üzerinden gündeme geldi. Netflix 1899 uyarlama mı? Netflix 1899 dizisi nereden uyarlandı?

NETFLİX 1899 DİZİSİ UYARLAMA MI?

Yeni yüzyılda Amerika'da yeni bir hayat kurma çabası olan Londra'da New York'a gemi ile yola çıkan Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen göçmenlerle açık deniz de denk gelinmesiyle yolculuk beklenmedik bir hal alır. 1899'un hikayesi Jantje Friese ve Baran bo Odar tarafından hazırlanmasıyla ilgi gösterile dizi herhangi bir kitaptan uyarlanmıyor. 



EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
Dokuz Oğuz dizi konusu ve oyuncuları
Dokuz Oğuz dizi konusu ve oyuncuları
Yalı Çapkını Kazım ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu?
Yalı Çapkını Kazım ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Diren Polatoğulları diziden ayrılıyor mu?
Duy Beni dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor? Duy Beni dizisinden izleyiciyi üzen haber!
Duy Beni dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor? Duy Beni dizisinden izleyiciyi üzen haber!
Arka Sokaklar ne zaman başlayacak, yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Arka Sokaklar ne zaman başlayacak, yeni bölüm neden yok? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?
Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yeni bölümde sır perdesi aralanıyor
Yargı Serdar'ı kim öldürdü? Yeni bölümde sır perdesi aralanıyor
Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Kurtlar Vadisi Kaos hangi kanalda yayınlanacak? Kurtlar Vadisi yeni bölümler ne zaman başlayacak?
Son Haberler
Yakalama kararı çıkarılan Oğuzhan Uğur'a Ankara'da gözaltı şoku!
Yakalama kararı çıkarılan Oğuzhan Uğur'a Ankara'da gözaltı şoku!
Dünya Kupası'nda alkollü içki yasağı getiren Katar'a İbrahim Kalın'dan tam destek!
Dünya Kupası'nda alkollü içki yasağı getiren Katar'a İbrahim Kalın'dan...
Google'dan O 4 uygulamaya engel! 4 Android uygulaması marketten çıkarıldı
Google'dan O 4 uygulamaya engel! 4 Android uygulaması marketten çıkarıldı
O özellik test ediliyor! Whatsapp' a yeni özellik geliyor
O özellik test ediliyor! Whatsapp' a yeni özellik geliyor
Ekrana kilitleyecek bir dizi geliyor: Sipahi Dizisi
Ekrana kilitleyecek bir dizi geliyor: Sipahi Dizisi
Zelenski: Ukrayna'nın enerji sistemlerinin yarısı devre dışı kaldı!
Zelenski: Ukrayna'nın enerji sistemlerinin yarısı devre dışı kaldı!
Düşünülenden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı! Tarih öncesi canavar ile ilgili yeni bir iddia geldi
Düşünülenden çok daha büyük olduğu ortaya çıktı! Tarih öncesi...
İGDAŞ doğalgaz faturaları taksitle ödenir mi? Doğalgaz faturasına taksit yapan bankalar
İGDAŞ doğalgaz faturaları taksitle ödenir mi? Doğalgaz faturasına...
Kim Jong-Un ilk defa kızıyla görüntülendi! Baba-kız füze roket fırlattılar
Kim Jong-Un ilk defa kızıyla görüntülendi! Baba-kız füze roket...
Dokuz Oğuz dizi konusu ve oyuncuları
Dokuz Oğuz dizi konusu ve oyuncuları
WhatsApp anket oluşturma nasıl yapılır? WhatsApp anket açma
WhatsApp anket oluşturma nasıl yapılır? WhatsApp anket açma
Neandertaller yaşasaydı dünya nasıl bir yer olurdu ?
Neandertaller yaşasaydı dünya nasıl bir yer olurdu ?
Noterler cumartesi ve pazar çalışıyor mu? Nöbetçi noterler kaça kadar çalışıyor? Nöbetçi noterlerde fiyat farkı varmı?
Noterler cumartesi ve pazar çalışıyor mu? Nöbetçi noterler kaça...
Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler, nasıl yararlanacak?
Sicil affı çıktı mı, ne zaman çıkacak? Sicil affından kimler,...
Vitaminlerde kanser tehlikesi mi var?
Vitaminlerde kanser tehlikesi mi var?