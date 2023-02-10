Netflix abonelikleri birer birer silindi! Netflix'ten açıklama geldi: Tepki yağdı







BİNLERCE KİŞİ AYNI ANDA ÜYELİK İPTALİ YAPTI







Türkiye'yi derinden sarsan ve 20 binden fazla cana mal olan depremde örgütsel kayıtsızlık tepkiye yol açtı. Başta Netflix ve Starbucks olmak üzere benzeri şirketler gibi ülkede faaliyet gösteren zincirlerden ses çıkmaması vatandaşları çileden çıkardı.Halk şirketlerin taziye mesajı yolalmaması durumuna tepki gösterdi. Şirket yetkilileri tarafından yayınlanmayan mesajlar ile birlikte tüm Türkiye'yi derinden etkileyen olaya sessiz kalmaları abone kaybıuna neden oldu. Tepki çığ gibi büyürken Netflix abonelikleri yavaş yavaş üyeliklerini iptal etmeye başladı. Tüm üyeler, sosyal medya hesaplarından Netflix Türkiye'yi 'üyeliğimizi iptal edip kapatıyoruz' şeklinde etiketleyerek duruma tepki gösterdi. Daha sonra Netflix Türkiye hesabı üzerinden bir mesaj paylaşmak zorunda kaldı. Etkilenen bölgelerde yardım sağlamak için ekiplerle çalıştıklarını açıkladılar. Türkiye'de geniş bir takipçi kitlesine sahip olan ve Türkiye'de çeşitli yapımlarla sürekli desteklenen Netflix, depremin 4. gününün ardından abone sayılarında kritik bir noktaya ulaştığını gördü ve sosyal medya hesaplarından taziye yazısı paylaştı.Netflix Türkiye, Instagram hesabından bu süreçte 6 milyon TL bağışta bulunduğunu belirten bir gönderi paylaştı. Yayınlanan yazı şu kelimeleri içeriyordu: “Bu ülkedeki yıkım bizi derinden üzdü. Ekip olarak ilk günden itibaren destek vermeye, enerjimizi etkilenen bölgelere ulaştırmaya devam edeceğiz. 6 milyon TL bağışladık ve bu tutarı hayır kurumlarına ulaştırdık. Dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarımızın kişisel bağışlarıyla, miktarı ikiye katlayarak yardım etmeye devam ediyoruz. Yolun başındayız. Bu facianın yaralarını sarmak için çalışmalarımıza devam ederken, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. "