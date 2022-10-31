Dizi
31 Ekim 2022 - 19:28

Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 3. sezon ne zaman yayınlanacak?

Netflix platformunda yer alan Türk yapımı Aşk 101 dizisinin 3. sezonunun olup olmayacağı merak ediliyor. İlk iki sezonu ile oldukça beğenilen dizinin yeni sezonu hakkında araştırmalar devam ediyor. Peki, Aşk 101 3.sezon yayınlanacak mı? İşte aşk 101 hakkında merak edilen tüm detaylar…

Dizi
31 Ekim 2022 - 19:28
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Netflix Aşk 101 yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Netflix Aşk 101 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
Netflix'in başarılı yapımlar arasında yer alan Aşk 101 dizisi hakkında araştırmalar devam ediyor. İki sezon boyunca ekranda yer alan dizinin 3. sezonu hakkında merak edilenler araştırılıyor. Peki, Aşk 101 3.sezon yayınlanacak mı? İşte aşk 101 hakkında merak edilen tüm detaylar…

AŞK 101 3. SEZON OLACAK MI?

Netflix platformunun sevilen dizileri arasında yer alan Aşk 101 dizisinin 3. sezonu çekilmeyecek. Yapılan açıklamalar doğrultusunda Aşk 101 dizisi 2. sezonu ile ekranlara veda etti. 30 Eylül 2021 tarihinde iki sezonu ile Netflix platformunda yer alan dizi final yaptı.

AŞK 101 2. SEZONU KAÇ BÖLÜM?

Türk yapımı Aşk 101 dizisi ekranlara veda ederken son sezonda kaç bölüm yayınlandığı da araştırılan konular arasında yer almaktadır. Aşk 101 dizisinin 2. sezonu toplam 8 bölümden oluşmaktadır.

Aşk 101 3. sezon yayınlanacak mı

AŞK 101 OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aşk 101 dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir:

Kubilay Aka – Kerem

Alina Boz – Eda

Kaan Urgancıoğlu – Kemal

Pınar Deniz – Burcu

Selahattin Paşalı – Osman

Mert Yazıcıoğlu – Sinan

Müfit Kayacan – Necdet

İpek Filiz Yazıcı – Işık

Tuğba Ünsal – Işık

Bade İşçil - Eda

AŞK 101'İN KONUSU NE?

Netflix'te sevilen yapımları arasında görülen Aşk 101 dizisi gençlik dizisi olarak ekranlara gelmektedir. 4 isyankar ve bir örnek öğrencinin aşkları ekranlara yansıyor. Öğretmenlerinin birbirine aşık olması için uğraşan öğrenciler birbirlerini bir anda aşk çıkmasında bulurlar.

Aşk 101

1998 yılında geçen hikaye geçmiş ve gelecek arasında gidip gelmektedir. Hikaye Işık’ın ağzından anlatılırken çoktan yetişkin olmuş ve yıllar sonra arkadaşları ile bir araya gelmek için hepsine mektup göndermiştir.Mektubu alan Eda Işık’a katılırken dört gözle diğerlerinin gelmesi bekleniyor. Birbirinden farklı 4 öğrencinin okul İdaresi ile yaşanan problemleri ekranlara yansırken Sinan, Kerem, Eda ve Osman’ın başından geçenler ve yaşadıkları izleyicilerin karşısına çıkıyor.Daha önce birçok kez okuldan atılma tehlikesi yaşayan dörtlü artık öğretmenleri de canından bezdirmişlerdir. Okul müdürü Necdet öğrencilerin okuldan atılması için her fırsatı değerlendirirken elinden geleni yapıyor. Ancak arkalarında onları kollayan Burcu öğretmen varken Necdet'in öğrenciler okuldan attırması pek de kolay olmayacak.

4 yaramaz öğrenci Burcu öğretmenin tayininin çıktığını öğrenince okuldan gitmemesi için çok farklı bir yöntem bulurlar. Okulun asi beden eğitimi öğretmeni Kemal ile Burcu öğretmenin birbirine aşık olması için plan yapan öğrenciler aşktan anlayan birine ihtiyaç duyarlar. Bu durumda 4 yaramaz öğrenci okulun örnek öğrencisi olan Işık’tan yardım istemeye karar verir. Işık’ı ikna etmeyi başaran öğrenciler planı uygulamaya geçer.

AŞK 101 HAKKINDA

Aşk 101 dizisi ilk sezonu ile 24 Nisan 2020 tarihinde Netflix platformunda yer aldı.Dizinin ilk sezonu Meriç Acemi tarafından kaleme alınırken yönetmen koltuğunda ise Ahmet Katıksız ve Deniz Yorulmazer yer aldı. Dizi gençlik, komedi ve dram türünde platformda yer alıyor.

Aşk 101 Yeni sezon ne zaman yayınlanacak

AŞK 101 NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin çekimleri İstanbul'un Şişli ilçesinde gerçekleştirildi. Şişli ilçesinde bulunan Akif Tunçel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde çekimler tamamlandı.

AŞK 101'İN 2. SEZONUNDA NELER YAŞANDI?

1. BÖLÜM

Borcu ve Kemal'in ilişkisi üzerinde kara bulutlar dolaşırken Necdet'in çevirdiği dolaba sinirlenen Işık ondan intikam almak için plan yapar.

2. BÖLÜM

Necdet'i görevinden attırmak için plan yapan grup Elif'ten yardım ister. Müdür olmak için Refik'i gaza getiren öğrenciler Necdet'i müdürlük görevinden attırmak ister.

3. BÖLÜM

Osmanağa deliler gibi aşık olan Elif fazlasıyla hayal kırıklığına uğrar. Grafiker olmak isteyen Eda'ya Kerem'den tam destek gelirken Kemal de Sinan'ı kanatları altına olur.

4. BÖLÜM

Umutları tükenen Işık arkadaşlarından ayrılma kararı alır. Elif, Işık’ın aldığı bu kararı değiştirmek için oldukça çaba sarf eder. Kerem ise oldukça zor bir karar vermek durumunda kalır.

Aşk 101 2. sezon

5. BÖLÜM

Eda'nın Ailesi tarafında yapılan planları öğrenen Kerem ise duruma müdahale eder. Osman ise Necdet'i alt etmek için planlarını devam eder. Elif ise kalbinin sesini dinleme kararı alır.

6. BÖLÜM

Eda ve Kerem kendini bir çıkmazda bulurken Necdet ise Osman'ın tuzağına düşer. Elif ise ailesinin yaptığı baskılara daha fazla dayanamayarak dizginleri eline alır.

7. BÖLÜM

Kendi yöntemleri ile sınava hazırlanan grup çalışmalarına devam eder. Resitalde sahne olan Elif ise gösterdiği performans ile herkesi şaşırtır. Hakkında soruşturma açılan Necdet ise olaydan sıyrılmak için suçu başkasının üzerine atar.

8.BÖLÜM

Okulda büyük bir isyan ortaya çıkarken üniversite sınav sonuçları da sürprizleri beraberinde getirir. 20 yıl sonrasında ise yalıda geçmişten gelecek misafirler beklemeye devam ediyor.

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
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