casino siteleritarafbet
MEDYA
15 Haziran 2022 - 17:11

Netflix'den 77 milyonluk ödül yarışması! Squid Game gerçekleşiyor

Netflix açıklama geldi. Squid Game: The Challenge adlı bir yarışma programı için hazırlıklara başladı. İşte detaylar…

MEDYA
15 Haziran 2022 - 17:11
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Netflix'den 77 milyonluk ödül yarışması! Squid Game gerçekleşiyor


Netflix’in Güney Kore yapımı dizisi olan Squid Game’de hayatlarında para yönünden zorluk çeken, borç içindeki insanları bir oyuna davet edilir. Kamptaki kişiler çocukken oynadıkları oyunların ölümcül versiyonlarını oynayarak yarışırken hayatta kalan büyük ödüle yaklaşmış olur.
Netflix hazırlıklara başladı Squid Game The Challenge başlıyor
Netflix, Squid Game’den dizisinden esinlenerek, büyük ödülü kazanabilmek için ölmek zorunda kalmadan bir oyun düzenliyor. Dünyanın her yerinden 456 kişinin alınacağı yarışmada büyük ödülün, 4.56 milyon dolar ( 77 milyon TL) olacağı açıklaması geldi.
squid game yarışması

 



EDİTOR
Tuğçe Kızıldemir
Tuğçe Kızıldemir
İlginizi Çekebilir
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hakkında merak edilenler
Alparslan: Büyük Selçuklu dizisi hakkında merak edilenler
Anne babalar uyarıldı: Squid Game dizisi tehlike yaratıyor!
Anne babalar uyarıldı: Squid Game dizisi tehlike yaratıyor!
Son Haberler
Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!
Beşiktaş'ın beklenen transferi gerçekleşti!
Tekirdağ'da kanlı kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu
Tekirdağ'da kanlı kavga! Taşlar, sopalar havada uçuştu
Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti
Siirt'te kanlı kavga! Köy koruyucuları birbirlerine silah çekti
Şişli'de dehşet anları! Damat kayınpederi ezdi sonra vurdu
Şişli'de dehşet anları! Damat kayınpederi ezdi sonra vurdu
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Ara zam mı geliyor? Bakan Bilgin açıkladı
Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı
Marmaris'teki yangının faili yakalanarak tutuklandı
Galatasaray Okan Buruk ile yolları birleştirdi
Galatasaray Okan Buruk ile yolları birleştirdi
Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması
Memur ve emeklilerin maaş zammı açıklaması
Tiktok çılgınlığı sınır tanımadı
Tiktok çılgınlığı sınır tanımadı
Diyarbakır'dan acı haber! İki askerimiz şehit oldu
Diyarbakır'dan acı haber! İki askerimiz şehit oldu