Netflix'den 77 milyonluk ödül yarışması! Squid Game gerçekleşiyor













Netflix’in Güney Kore yapımı dizisi olan Squid Game’de hayatlarında para yönünden zorluk çeken, borç içindeki insanları bir oyuna davet edilir. Kamptaki kişiler çocukken oynadıkları oyunların ölümcül versiyonlarını oynayarak yarışırken hayatta kalan büyük ödüle yaklaşmış olur.Netflix, Squid Game’den dizisinden esinlenerek, büyük ödülü kazanabilmek için ölmek zorunda kalmadan bir oyun düzenliyor. Dünyanın her yerinden 456 kişinin alınacağı yarışmada büyük ödülün, 4.56 milyon dolar ( 77 milyon TL) olacağı açıklaması geldi.