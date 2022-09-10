MEDYA
10 Eylül 2022 - 20:10

Netflix Fatih Terim belgeseli hangi gün yayınlanacak?

İmparator Fatih Terim'in hayatı belgesel oluyor. Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim kendi ağzından anlatımı ile hayat hikayesini, kariyerlerini anlatıyor. 'Terim' ismi verilen belgesel ne zaman yayınlanacağı ise merak edilmektedir. Terim belgeseli hangi tarihte yayınlanacak? Fatih Terim kimdir? İşte ayrıntılar.

MEDYA
10 Eylül 2022 - 20:10
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Netflix Fatih Terim belgeseli hangi gün yayınlanacak?


Galatasaray'ın efsanesi Fatih Terim'in belgeseli yayınlanıyor. Galatasaray'ın teknik direktörü Fatih Terim'in belgeseli Netflix platformunda yayınlanacak. Belgeselin ismi 'Terim' oldu. Terim belgesi geçtiğimiz günlerde fragmanı yayınlanmıştı. Fragman büyük bir ilgi gördü. Fragman yayınlandığı andan itibaren 1 saatte tam 5 milyon izleme rekoru kırdı.

Herkesin özellikle futbol camiasının merakla beklediği 'Terim' belgesinin ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Galatasaray'ın teknik direktörü İmparator lakaplı efsane olan Fatih Terim'in belgeseli çekiliyor. Belgeselde Fatih Terim kendi anlatımı ile hayatını anlatacak. 'Terim' belgeselin fragmanı ise büyük bir ilgi gördü.



ftih terim

'Terim' belgeseli

Hayatına birçok sıfatı sığdıran efsane o. Hoca, futbolcu, baba, dede kaptan ve imparator... Netflix'te yayınlanmaya hazırlanan 'Terim' belgeseli ile Fatih Terim hayatı ile ilgili, kariyeri ile ile ilgili pek çok bilinmeyenleri kendi ağzından anlatacak. Belgesel 1996-2022 yılına kadar hayat hikayeleri ve başarılarla dolu olan öyküsünü konu edinecek.

'Terim' belgeseli ne zaman yayınlanacak?

Belgesel Burak Aksoy ve Altuğ Gültan tarafından tasarlanmıştır. Netflix'te yayınlanacak olan 'Terim' belgeseli 15 Eylül 2022 Perşembe günü yayınlanacak.

Belgesel 4 bölümden oluşmaktadır. Belgeseli herkes heyecanla beklemektedir. 

Fatih Terim kimdir?

4 Eylül 1953 tarihinde Adana'da dünyaya gelmiştir. Maddi durumu iyi olmayan bir ailede büyüyen Terim'in babası birçok iş ile ilgilenmiştir. Adana Demirspor ile futbol kariyerine kaleci olarak başlamıştır. Daha sonra 1974 yılında efsane olarak ismini yazdırtacak Galatasaray'a transfer olmuştur. 20 Nisan 1975 tarihinde Türkiye- İsviçre maçında ilk kez milli olarak forma giymiştir. Kariyerini antrenör olarak devam eden Terim, 1987 yılında Ankaragücü ile çalışmıştır. Ankaragücü'ne büyük başarılar sağlayan Fatih Terim 1980-1990 yıllarında Göztepe'yi çalıştırmıştır. 1990 yılında A milli takımını çalıştıran Alman teknik direktörün yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Daha sonra Galatasaray'ın başına tekrardan geçen Terim 1996-2000 yıllarında takımına 4 kez şampiyonluk kazandırmıştır.

terim

İlk kez UEFA kupasını 2000 yılında Türkiye'ye kazandırdı. 2003 yılında Milan takımını yönetti. Aynı yılda Galatasaray'a yeniden geldi. 2005 yılında milli takımın teknik direktörü oldu. 19 Ekim 2009 yılında ise görevinden ayrıldı. 3.Keaz Galatasaray'ın başına geçen Terim, 2012 yılında 5 şampiyonluk ve ligde en fazla şampiyonluk kazanan teknik direktörü olarak adını tarihe yazdırmıştır. 

Hayatı boyunca birçok başarıya imza atan İmparator'un belgeseli 'Terim' sizlerle birlikte olacak. 

EDİTOR
Ceren KOZAN
Ceren KOZAN
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