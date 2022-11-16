TEKNOLOJİ
16 Kasım 2022 - 12:03

Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye soktu!

Netflix aboneleri için yeni özellikler tanıttı. Erişimi ve Cihazları Yönet adı verilen bu özellik, hesabınızın açık olduğu tüm cihazların bir listesini sağlayacak. Bir kullanıcı, hesabı açık olan herhangi bir cihazdan, cihaza erişilemez durumda olsa bile oturumu kapatabilecek.

TEKNOLOJİ
16 Kasım 2022 - 12:03
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Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye soktu!


Dünyanın en popüler dizi ve film platformlarından birisi olan Netflix, hesap paylaşım sistemini askıya almasıyla uzun süredir gündemde. Hepimizin bildiği gibi, mevcut durum birden fazla kişinin birlikte çalışmasına ve tek bir Netflix hesabını birlikte kullanmasına izin veriyodu. Netflix ise bunu istemediğini açıkladı ve 2023 yılından itibaren şifre paylaşımını durdurnaya karar verdiğini duyurdu. Son gelişmeler Netflix'in bu konudaki çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini gösteriyor.

Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye soktu



Netflix, resmi web sitesinde, Erişim ve Cihaz Yönetimi adlı yeni bir özelliğin kullanıma sunulduğunu duyuran bir gönderi yayınladı. Netflix'e göre bu özellik, kullanıcıların hesabının açık olduğu tüm cihazları görüntülemesine ve kontrol etmesine olanak tanıyor. Ayrıca bilinmeyen veya istenmeyen cihazlardan çıkış yapmanın bir yolu olarak da tanımlanıyor.

"PAROLA PAYLAŞIMI ENGELLEMESİYLE ARKADAŞINIZI HESABINIZDAN ATABİLİRSİNİZ"

Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye soktu

Netflix, tüm kullanıcılarına sunduğu özelliği yeni bir güvenlik katmanı olarak tanımlıyor. Söz konusu özellik, Netflix hesap sahiplerinin, parola paylaşma özelliğinin etkinleştirilmesi durumunda parola paylaşan aile cihazlarında oturumu kapatmasına olanak tanıyor. Hesap sahipleri bunu yapmazsa, şifre serbest bırakılmasının tespit edilmesi, Netflix'in ayrım gözetmeksizin açık hesapları olan cihazlardan çıkış yapmasına ve muhtemelen onları Netflix hesaplarından atmasına olanak tanır.

Netflix, hesap paylaşımı sistemini engelleyecek özelliği devreye soktu

Ancak şifre paylaşımı henüz engellenmediği için şimdilik böyle bir risk söz konusu değil. Netflix'ten yapılan açıklamaya göre platformun web, iOS veya Android sürümlerine Cihaz Erişimi ve Yönetimi adlı bir özellik eklendi. Güvenliğinizden gerçekten şüphe duyuyorsanız, hangi cihazların hesabınıza eriştiğini görmek için bu özelliği kullanabilirsiniz.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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