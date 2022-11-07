Netflix'in etkinliğinde boy gösteren Hazal Kaya tarzıyla gündem oldu!













Türkiye'de 6. kuruluş yılını kutlayan Netflix, birçok ünlü ismin katıldığı eğlenceli bir etkinlik düzenledi.Birçok ünlü isim istediği kıyafetlerle dikkat çekerken bunlardan biri de altı aylık hamile olan Hazal Kaya oldu.Beş yıllık ilişkisini 2019 yılında meslektaşı Ali Atay ile evlenerek taçlandıran Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu yaşadı.İkinci çocuğuna altı aylık hamile olan Kaya, partide karnının üzerinde göründü. Son haliyle dikkatleri üzerine çeken Kaya'nın fotoğrafları sosyal medyaya düştü ve gündemde yer aldı.Kaya'nın iki parçalı tulum benzeri bir kıyafet içindeki pantolonu, bir şalvarı andırması dikkatli takipçilerin de dikkatinden kaçmadı.