Netflix'in Jeffrey Dahmer dizisine şok! Dünya korkarak izledi, babası mahkeme yolunda

Dahmer'ın babası dava açtı

Jeffrey Dahmer kimdir, öldü mü?

Netflix'in çok konuşulan dizisi Dahmer gündemden düşmüyor. 1978 yılından 1991 yılına kadar tam 17 erkeği vahşice öldüren seri katil Jeffrey Dahmer olayının anlatıldığı 10 bölümlük dizi, Dahmer'ın babasından gelen dava ile bir kez daha sansasyon yarattı.1978-1991 yılları arasında 17 erkeği öldürüp parçalara ayıran ve kurbanlarından bazılarının iç organlarını yiyen Jeffrey Dahmer'ın çocukluğundan başlanarak ölümüne kadar geçen süreç, Netflix'in Dahmer adlı dizisinde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştı. Jeffrey Dahmer rolünü Evan Peters üstlenirken, oyunculuk performansı ve Dahmer ile birebir benziyor oluşu dizinin popülaritesini artırdı.Ancak dizisinin yankıları sürerken Jeffrey Dahmer'ın babası Lionel Dahmer'ın Netflix'e ve dizinin yapımcılarına dava açacağı öğrenildi. Lionel Dahmer, " Canavar: Jeffrey Dahmer'ın hikayesi " dizisinden sonra yine Netflix'te yayınlanan Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes'te yer alan gerçek ses kayıtlarına ilişkin kendisinden izin alınmadığını söyledi. 86 yaşındaki Lionel Dahmer, dizide oğlundan bahsedilirken kendisine hiç danışılmamasından yakınırken avukatları ile birlikte yapım ekibine ve Netflix'e dava açmaya hazırlandığı ifade edildi.Oğlunun tutuklanma sürecinden ölümüne kadar hep yanında olan ve hatta birlikte röportaj veren Lionel Dahmer, oğluyla ilgili tüm gerçeklerin ve söylemek istediklerinin 1994 yılında çıkardığı kitabında yer aldığını belirtiyor. Öte yandan Lionel Dahmer, hayranları tarafından evine izinsiz girilmesi konusunda oldukça rahatsız olduğunu bakıcısı aracılığı ile duyurdu. 86 yaşındaki Lionel Dahmer'ın sağlık durumunun iyi olmadığı ve davetsiz misafirleri nedeniyle silahlanmaya karar verdiği de verilen bilgiler arasında.1960 yılında doğan Jeffrey Dahmer, 1978-1991 yılları arasında 17 erkeği katleden seri katildir. Kurbanlarının organlarını yemesi nedeniyle Milkwaukee yamyamı olarak da bilinmektedir. Son kurbanının polise başvurmasıyla yakalanmış ve 15 kurbanı için ayrı ayrı müebbet hapis cezası alarak 999 yıl hapse mahkum edilmiştir. Jeffrey Dahmer, 1993 yılında hapishanede demir sopa ile saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiştir. Cinayetleri inkar etmeyen ve parçalanmış cesetlerin kimliğini açıklayan Jeffrey Dahmer, cinayetleri nefret nedeniyle değil yanında kalmaları için işlediğini röportajlarında ifade ediyor. Jeffrey Dahmer'ın kurbanlarindan birçoğu siyahi erkeklerdi ve bu durum uzun süre ırkçılık konusunun gündemde kalmasına da neden olmuştu.