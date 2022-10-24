Netflix'in Jeffrey Dahmer dizisine şok! Dünya korkarak izledi, babası mahkeme yolunda

Netflix'in çok konuşulan dizisi Dahmer gündemden düşmüyor. 1978 yılından 1991 yılına kadar tam 17 erkeği vahşice öldüren seri katil Jeffrey Dahmer olayının anlatıldığı 10 bölümlük dizi, Dahmer'ın babasından gelen dava ile bir kez daha sansasyon yarattı.
Ancak dizisinin yankıları sürerken Jeffrey Dahmer'ın babası Lionel Dahmer'ın Netflix'e ve dizinin yapımcılarına dava açacağı öğrenildi. Lionel Dahmer, " Canavar: Jeffrey Dahmer'ın hikayesi " dizisinden sonra yine Netflix'te yayınlanan Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes'te yer alan gerçek ses kayıtlarına ilişkin kendisinden izin alınmadığını söyledi. 86 yaşındaki Lionel Dahmer, dizide oğlundan bahsedilirken kendisine hiç danışılmamasından yakınırken avukatları ile birlikte yapım ekibine ve Netflix'e dava açmaya hazırlandığı ifade edildi.
Oğlunun tutuklanma sürecinden ölümüne kadar hep yanında olan ve hatta birlikte röportaj veren Lionel Dahmer, oğluyla ilgili tüm gerçeklerin ve söylemek istediklerinin 1994 yılında çıkardığı kitabında yer aldığını belirtiyor. Öte yandan Lionel Dahmer, hayranları tarafından evine izinsiz girilmesi konusunda oldukça rahatsız olduğunu bakıcısı aracılığı ile duyurdu. 86 yaşındaki Lionel Dahmer'ın sağlık durumunun iyi olmadığı ve davetsiz misafirleri nedeniyle silahlanmaya karar verdiği de verilen bilgiler arasında.
Dahmer'ın babası dava açtı1978-1991 yılları arasında 17 erkeği öldürüp parçalara ayıran ve kurbanlarından bazılarının iç organlarını yiyen Jeffrey Dahmer'ın çocukluğundan başlanarak ölümüne kadar geçen süreç, Netflix'in Dahmer adlı dizisinde ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştı. Jeffrey Dahmer rolünü Evan Peters üstlenirken, oyunculuk performansı ve Dahmer ile birebir benziyor oluşu dizinin popülaritesini artırdı.
Ancak dizisinin yankıları sürerken Jeffrey Dahmer'ın babası Lionel Dahmer'ın Netflix'e ve dizinin yapımcılarına dava açacağı öğrenildi. Lionel Dahmer, " Canavar: Jeffrey Dahmer'ın hikayesi " dizisinden sonra yine Netflix'te yayınlanan Conversations with a Killer: The Jeffrey Dahmer Tapes'te yer alan gerçek ses kayıtlarına ilişkin kendisinden izin alınmadığını söyledi. 86 yaşındaki Lionel Dahmer, dizide oğlundan bahsedilirken kendisine hiç danışılmamasından yakınırken avukatları ile birlikte yapım ekibine ve Netflix'e dava açmaya hazırlandığı ifade edildi.
Oğlunun tutuklanma sürecinden ölümüne kadar hep yanında olan ve hatta birlikte röportaj veren Lionel Dahmer, oğluyla ilgili tüm gerçeklerin ve söylemek istediklerinin 1994 yılında çıkardığı kitabında yer aldığını belirtiyor. Öte yandan Lionel Dahmer, hayranları tarafından evine izinsiz girilmesi konusunda oldukça rahatsız olduğunu bakıcısı aracılığı ile duyurdu. 86 yaşındaki Lionel Dahmer'ın sağlık durumunun iyi olmadığı ve davetsiz misafirleri nedeniyle silahlanmaya karar verdiği de verilen bilgiler arasında.